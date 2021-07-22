95后“天才少年”曹原发表第八篇Nature

中国“天才少年”曹原21日作为第一作者和通讯作者在国际顶尖学术期刊Nature发表了题为“Pauli-limit violation and re-entrant superconductivity in moiré graphene” 的研究论文。

据微信公众号“生物世界”报道，该研究发现魔角扭曲三层石墨烯表现出超导性，而且这种超导性在强磁场下持续存在，这一发现可能会导致量子计算的进步。

这是这位95后“天才少年”的第八篇 Nature 论文，也是他今年的第四篇Nature论文。

曹原于1996年出生在成都，11岁时就因天赋秉异而被选拔进入深圳耀华实验小学超常班。只用了不到三年时间，曹原就完成了小学六年级、初中三年、高中三年这加起来七年的所有课程。

2010年，14岁的曹原以669分的高考成绩被中科大少年班录取，并入选“严济慈物理英才班”。2014年曹原前往麻省理工学院攻读博士学位。2020年博士毕业后，曹原继续在麻省理工学院从事博士后研究工作。

2018年3月5日，年仅22岁的曹原作为第一作者和共同通讯作者，在国际顶尖学术期刊Nature同期发表了两篇石墨烯重磅论文。这一重磅发现让曹原成为了最年轻的以第一作者身份在Nature发表论文的中国学者，当时年仅22岁的他登上了2018年Nature 年度十大科学人物之首。