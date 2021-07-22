中国银保监会：加大受灾地区信贷支持力度

中国银保监会今天发布通知称，要加大对防汛救灾地区的金融支持力度；银行机构总行要通过适当调整受灾地区融资政策、内部资金转移定价、绩效考核办法等措施，加大受灾地区信贷支持力度。

路透社报道，银保监会刊登的《关于支持防汛救灾加强金融服务工作的通知》并指出，加大普惠金融领域资源倾斜力度，鼓励通过适当下调贷款利率、减免服务收费、调整还本付息安排等方式帮助受灾农户、小微企业、个体工商户渡过难关。

通知称：“推出防汛救灾专属金融服务。银行机构要主动对接防汛救灾、民生保障各类企业，积极提供信贷支持。”

通知并强调，对受汛情影响暂不能营业但有发展前景的企业，不得盲目抽贷、断贷、压贷，鼓励通过提高信用贷款比重、减免服务收费等多种方式降低融资成本。

在保险理赔服务方面，对因灾受伤人员，要通过减少医院等级限制、直赔、一站式结算等方式提高理赔效率；对受汛情影响暂时难以查勘定损的，可结合实际预付赔款。

近日河南遭遇大范围极端强降雨，降雨量突破历史极值。郑州等城市发生严重内涝，一些河流出现超警水位，个别水库溃坝，部分铁路停运、航班取消，近百万用户供电受到影响。暴雨造成至少33人死亡八人失联。同时，河北、山西部分地区亦遭遇强降雨，水利部称发生山洪灾害可能性较大。

