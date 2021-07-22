中国6月末公募基金首破4.6万亿创历史新高

中国今年二季度末公募基金规模首破23万亿元人民币（下同，4.6万亿新元）大关，增幅14.55%，再创历史新高。股票及混合基金上半年规模合计增长1.28万亿元，是公募基金规模增长的主力军；千亿元级别管理规模的基金公司达到37家，合计规模占到全行业的近八成。

路透社报道，数据显示，尽管二季度股票型基金、混合型基金均遭遇了一定程度的净赎回，但整体规模仍在增加；其中混合型基金规模从4.82万亿增长至5.87万亿，半年时间猛增超万亿。

开放式股票型基金规模增长2,315.42亿元，达到2.26万亿元，其中，积极投资股票型、指数型各自增长千亿左右。债券型基金方面，由于上半年债市整体机会有限，债券型基金规模增长相对平稳。数据显示，债券型基金规模上半年增长3233.23亿元，达到5.31万亿元，增幅11.03%。

部分仓位投向A股市场的二级债基增长相对纯债及一级基金更快，二级债基上半年规模增长1,444.22亿元，占债券基金规模增量的44.67%。

总体来看，七大类基金上半年全部实现规模正增长，即使是增幅最小的商品型基金，规模增长也接近50亿元。

另据《上海证券报》报道，头部公司强者恒强的态势仍在延续，截至二季度，非货币短期理财规模达到千亿元级别的基金公司已达37家，且这些公司的合计规模占到了全行业总量的近八成。

不仅如此，绝大多数一季度已达到千亿元级别的基金公司规模仍在增长。其中，易方达基金的非货币短期理财规模已经突破1万亿元，居所有基金公司之首，环比增加了1315亿元。另外，富国基金、华夏基金、南方基金等多家头部公司二季度环比的增量也均超过了500亿元。

而从申购赎回数据看，二季度权益基金出现了一定的赎回，明星产品有人欢喜有人愁。数据显示，二季度股票型基金净赎回997.82亿份，混合型基金净赎回近2000亿份。顶流基金经理的产品则呈现出不同的净申赎方向，有人欢喜有人忧。

