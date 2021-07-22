黎智英申请行使壹传媒股份投票权案9月开审

持有壹传媒约71%股权的黎智英，今年5月被香港保安局冻结资产，除非获得保安局长许可，否则不得行使所持股份的投票权。他早前入禀高等法院，要求法庭颁令，批准他行使相关股份的投票权，案件今（22日）于高院进行指示聆讯。法官表示，《港区国安法》赋予执法部门冻结财产的额外权力，对于法庭而言是崭新的议题，案件排期至9月15日作正审。

据明报报道，本案原告为黎智英，被告为保安局长，由律政司代表。原告一方质疑，国安法第43条实施细则附表3内“处理”涉案财产的意思，不代表可以限制黎智英行使壹传媒有限公司的股份投票权。

律政司一方则认为，保安局冻结黎智英的财产，是基于庄重及严肃的命令，希望法庭考虑本宗解冻申请及国安法整体情况。法官陈健强听毕表示，律政司的说法属学术讨论，对本案没有太大帮助。

本案另一议题，在于法官有没有酌情权批准黎智英行使股份投票权。陈健强说，如果法庭批出申请，将考虑向黎智英颁下一些附带条件，又指出国安法赋予执法部门冻结财产的“额外权力（additional power）”，似乎和以往充公贩毒财产的“特定权力（specific power）”不同。

陈健强说，国安法赋予执法部门冻结财产的额外权力，对于法庭而言是崭新的议题，案件排期至9月15日作正审。

