法国称中国黑客正向该国发起大规模网攻

法国国家资讯系统安全局（ANSSI）21日发布公告称，由中国政府所支持的黑客团体APT31正向法国展开大规模的网络攻击，目前已有许多法国组织遭黑客攻击。

据德国之声报道，ANSSI在公告中写道：“黑客似乎利用遭黑的家庭路由器作为中继站，潜伏其中借此进行侦察、或者展开攻击行动。”公告中并未明述被攻击的组织所属的领域及其性质。

科技媒体《Cyberscoop》此前报道，APT31在网安界又被称为Zirconium（锆）、Judgement Panda（判决熊猫），今年3月因涉嫌黑入芬兰国会取得内部邮件而被芬兰情报单位点名，也曾被指控在去年美国大选期间针对当时总统候选人拜登的竞选团队进行黑客攻击。

虽然APT31的攻击行动从2016年起才受到网安界瞩目，但根据网安公司Check Point的调查，早在2014年APT31就曾获取了美国国家安全局（NSA）的一项黑客工具，并通过它反过来攻击他们在美国的目标。

法国对中国黑客的指控，是近期多国政府对中国网络攻击行为表示警告后最新发展。7月19日，美国、北约、五眼联盟、欧盟及日本联合向中国提出指控，要求中国为其在全球展开的“恶意网络活动”负起责任。

此外，美国政府还在20日发布报告称，由中国支持的黑客在2011年到2013年间曾针对美国石油和天然气管道网络进行大规模的网络攻击，受害企业高达23家。

