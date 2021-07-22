美媒：国际非政府组织要求港府释放邹幸彤

71个国际非政府组织与个人据报近日致函香港特别行政区律政司司长郑若骅，要求港府放弃对香港支联会副主席邹幸彤的“煽动非法集会”的指控，将其无条件释放。

据美国之音报道，这封信函说，香港支联会组织发起维园烛光纪念活动。警方2021年6月4日逮捕了邹幸彤，6月5日将其交保释放，并在6月30日将其再次逮捕。

信函表示，对邹幸彤的指控基础据称是违背了要求提前通知警方并获准举行示威的《香港公安条例》，联合国人权委员会批评这个条例可能会过度限制基本权利。人权团体多次呼吁港府修例，因为这个条例不符合集会自由的国际标准。

报道引用信函指出，香港警方以公共健康理由禁止了2021年的维园烛光纪念活动，尽管香港已经控制了冠病病毒，当时病例很少。禁令颁布之后，邹幸彤发表评论文章，敦促民众点燃烛光，她本人也会在公共场所点燃烛光。这不应该被理解成煽动民众公开集会，或违背当时执行的保持社交距离的规定。

信函并对中华全国归国华侨联合会副主席卢文端以“颠覆”、“勾结外国势力”和违背国安法的指称为理由，多次提出禁止香港支联会的要求表示担忧。

信函强调，香港民众享有基本法所赋予的人权保护，这些权利也受“公民权利和政治权利国际公约”（ICCPR）保护，言论自由、信息自由、结社自由以及和平集会自由等基本自由因此受到保护。

信函说，“中央政府和香港官员继续违背这些权利，就像肆意逮捕拘留邹幸彤所反映出的那样，破坏了你们维护国际法律保证的信誉，也不可能产生你们说你们希望的‘稳定’”。

