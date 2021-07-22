消息人士：中国黑客从柬外交部窃取湄公河使用情况数据

路透社指出，在美国指控中国进行全球网络间谍活动的长篇起诉书中，暗藏着一个不寻常的细节：在中国黑客攻击的目标政府中，包括与北京关系最紧密的亚洲盟友之一——柬埔寨。

报道引述两位了解起诉书的消息人士称，黑客攻击的目标是柬埔寨外交部，这一攻击目标也透露出：中国和柬埔寨就湄公河的使用进行了讨论。湄公河是美国和中国在东南亚争夺影响力的新战场。

美国司法部周一表示，四名中国公民--三名安全官员和一名签约黑客--被指控对美国和国外的几十家公司、大学和政府机构进行了攻击。

美国法院在一份30页的起诉书中概述了这些指控。这些指控是关于美国所说的中国国家安全部门在海南运营的一家幌子公司的活动。中国政府称这些指控是捏造的，存在政治动机。

根据起诉书，黑客的目标之一是“柬埔寨政府A部”，他们于2018年1月从该部“窃取了中国政府和柬埔寨政府就湄公河使用问题进行讨论的相关数据”。

两名对起诉书直接知情的消息人士告诉路透社，该部是柬埔寨外交部。

湄公河全长4350公里，上游被称为澜沧江，从中国沿缅甸、老挝和泰国边境流经柬埔寨和越南，几千年来一直是当地农业和渔业社区的支柱。

据报道，与南中国海一样，湄公河已成为美中竞争的前沿阵地，北京在对其下游国家的支出和影响方面都超越华盛顿，而这些国家则受制于中国对水源的控制。

根据起诉书，在2018年1月10日柬埔寨在金边主持了由中国支持的澜沧江-湄公河合作（LMC）领导人峰会的当天，中国黑客从柬埔寨A部获取了数据。与会者包括中国、老挝、缅甸、泰国和越南等国家。

起诉书称黑客获得的数据与他们的讨论有关，但没有详细说明。

起诉书称，就在同一天，黑客将“商业机密和专有水声波数据”藏在一只考拉（无尾熊）和美国前总统特朗普的数字影像中，并加以传输，将这些材料发送到一个由黑客控制的在线账户。

目前还不清楚这些水声波数据是否为湄公河地区的。水声波数据是由声纳收集，可用于监测水面下特征的数据。

美国国务卿布林肯上周告诉东南亚各国外长，美国支持在华盛顿支持的湄公河-美国伙伴关系下建立“自由和开放的湄公河地区”。