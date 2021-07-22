中国外交部指美国在溯源问题上或“心里有鬼”

中国外交部发言人赵立坚今天在回答记者有关冠病病毒溯源的提问时说，病毒溯源是一个复杂的科学问题，应基于全球视野，由全球科学家合作开展。但美国个别人依然视科学和事实而不见，执迷于政治操弄，炒作所谓“实验室泄漏论”。赵立坚称，美国一些人在溯源问题上或许心里有鬼，并指美国应在德特里克堡生物实验室问题上作出交代。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上引述英国《金融时报》报道称，意大利两家实验室研究人员在论文中表示，在对2019年10月采集的血液样本进行检测后发现，样本中存在通常会在冠病病毒感染后所观察到的抗体。此外，记者也就美国肯塔基州共和党参议员保罗有关“武汉实验室泄漏冠病病毒”言论进行提问。

赵立坚回应说，今天上午国新办举行的冠病病毒溯源新闻发布会已经说明，今年三月中国-世卫组织冠病病毒溯源联合研究报告是一份很有价值、权威的、经得起科学和历史检验的报告。关于武汉病毒研究所，该所从未设计制造和泄漏冠病病毒，没有开展过冠状病毒增益功能研究，该所职工和研究生截至目前没有一人感染冠病病毒。关于云南省墨江县矿工生病，通过多次核酸抗体基因组测序等检测，没有在矿工血清样品中检测到蝙蝠冠状病毒，这表明有关病例和冠病病毒毫无关系。

赵立坚重申了中方对下阶段溯源的立场和态度，强调溯源工作一定要本着科学原则，按科学规则推动，反对将溯源工作政治化。

赵立坚强调，一段时间以来，国际社会已经有越来越多2019年下半年全球多点多地出现冠病病例的报道，仅在美国就有至少五个州的冠病病毒感染情况，早于美国首例确诊病例报告时间，这也再次说明，冠病病毒溯源是一个复杂的科学问题，应基于全球视野，由全球科学家合作开展。但美国个别人依然视科学和事实而不见，执迷于政治操弄，炒作所谓“实验室泄漏论”，鼓吹情报溯源，打压威胁发出客观理性声音的专家学者，企图通过抹黑他国，转嫁自身抗疫不力的责任。美国个别人将政治凌驾于科学之上，将政治私利置于人民生命健康之上，这也是美国抗疫不力的重要原因。

赵立坚表示，在溯源问题上，美国一些人或许心里真的有鬼。今年6月，《名利场》披露美国政府内部警告，不要对冠病病毒的溯源进行调查，否则可能打开装满蛆虫的罐子。

赵立坚说，事实上，对于国际社会针对德特里克堡生物实验室以及美国海外200多个生物实验室的严重关切，美方始终三缄其口。美方必须明白，对于历史上前科累累的德堡，对于曾因实验室违规、污染物泄漏等臭名昭着的德堡，包括中国在内的国际社会有充分理由提出疑问，要求美方作出澄清和交代，并呼吁世卫组织前往彻查。这样的要求不仅是为了冠病病毒溯源，也是为了各国人民的生命安全。美方不给出合理解释，质疑就不会结束。

