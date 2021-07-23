警方通报：吴亦凡与女网红发生过性关系并且有第三方两头诈骗

中国警方昨天（22日）通报吴亦凡事件部分调查结果，吴亦凡曾和18岁女网红都美竹发生过性关系，并且还有人冒充相关关系人对涉事双方进行诈骗。

北京市公安局朝阳分局在微博上指出，时任吴亦凡执行经纪人在2020年12月5日以挑选MV（音乐视频）女主角面试为由，约都美竹到吴亦凡（30岁）家中参加聚会，10余人共同玩桌游并饮酒。从次日凌晨至7时许，其他聚会人员陆续离开，都美竹酒后在吴亦凡家中留宿，两人也发生性关系。

都某竹随后在吴亦凡家中用餐后自行离开，期间两人互相添加微信。吴某凡去年12月8日给都某竹转账3.2万元（人民币，下同，6700新元）用于网络购物。此后至2021年4月期间，两人保持微信联系。

警方指出，都美竹与刘姓女性好友（19岁）今年6月商议，在网上公开与吴亦凡交往过程，以提升网络知名度，遂由刘姓女子于6月2日以“刘美丽同学_”微博账号发布都美竹被吴亦凡“冷暴力”的博文，7月8日至7月11日，都美竹跟进发布3篇博文。7月13日，徐姓男性网络写手某（31岁）为牟取利益，主动联系都某竹，经商议后，共同策划并由徐姓男子撰写“决战”等10余篇微博文案，7月16日起由都美竹通过微博账号陆续发布。

警方也通报，朝阳警方今年7月14日接到吴亦凡母亲报警，称遭到都美竹敲诈勒索后，7月18日在江苏省南通市逮捕了一名23岁刘姓男子。这名男子目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留。

刘姓男子2021年6月看到都美竹和吴亦凡的网络炒作信息后，遂产生冒充相关关系人对涉事双方进行诈骗的想法。期间，刘姓男子虚构女性身份，以曾被吴亦凡欺骗感情欲共同维权的名义骗取都某竹的信任，使用昵称为“DDX”微信号与都美竹联系，获取都美竹与吴亦凡部分交往情况信息。

刘姓男子在7月10日利用获取的信息，冒用都美竹名义与吴亦凡的律师联系，以双方达成和解为名索要300万元赔偿，并将自己和都美竹的银行账户一并发给吴亦凡的律师。刘姓男子同时使用“北京凡世文化传媒”微信号，自称是吴亦凡的律师，与都美竹协商达成300万元的和解赔偿，但双方未签署和解协议。

吴亦凡的母亲7月11日分两次向都美竹账户转账50万元。此后，未得到钱款的刘姓男子继续冒充都美竹，向吴亦凡的律师索要剩余250万元未遂。后又冒充吴亦凡律师要求都美竹签署和解协议，否则索回50万元。都美竹同意退款后，刘姓男子冒充吴亦凡的律师，将刘姓男子的支付宝账号提供给都美竹，都美竹陆续向该账号转账18万元。

警方也提到，针对网民举报的“吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系”及近期网络互曝的有关行为，警方仍在调查中，将根据调查结果依法处理。