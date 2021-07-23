白宫：中国拒绝世卫第二阶段冠病溯源计划是“不负责任和危险的”

美国白宫对中国拒绝世界卫生组织对冠病起源进行第二阶段调查的计划“深感失望”，认为这个决定是“不负责任和危险的”。

据美国之音报道，白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）星期四在例行记者会上表示，美国支持世卫组织提议的第二阶段新冠溯源计划，该计划致力于确保这些研究是科学的、透明的、由专家领导并不受干扰。她说，中国拒绝这个计划是不可接受的。

“我们深感失望。他们的立场是不负责任的，坦率地说，是危险的，”莎琪说。

这位白宫发言人说，世卫组织对新冠起源进行的第一阶段的研究没有从中国那里得到美方所认为的“必要的”数据和准入，因此美国继续呼吁中国在这个问题上进行合作。

“与世界各地其他成员国一道，我们继续呼吁中国提供必要的数据和样本。这是至关重要的，这样我们才能了解如何预防下一次的大流行病。这是为了在未来拯救生命。现在不是进行设置阻碍的时候，”莎琪说。

这位白宫官员指出，并不只是美国一个国家要求中国这样做。她说，美国在各地的伙伴国家，包括七国集团以及国际组织都在呼吁中国对第二阶段的溯源研究予以合作。

世卫组织本月提议对新冠病毒的起源进行第二阶段研究，包括对武汉市的实验室和市场进行审计。世卫总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上星期四表示，中国需要更加开放和透明，并提供更多有关病毒被发现的最初几天中的原始数据。

但是中国国家卫生健康委员会副主任曾益新星期四在北京举行的一个新闻发布会上说：“我们不会接受这样的溯源计划，因为它在某些方面无视常识，违背科学。”这位官员重申了中国的立场，即由于隐私方面的考虑，有一些数据无法分享。曾益新与其他中国官员和专家还敦促世卫组织将溯源工作扩大到中国以外的其他国家。