王毅对话葡外长：反对“疫苗民族主义” 抵制“政治病毒”

中国国务委员兼外长王毅昨天在成都同葡萄牙国务部长兼外长席尔瓦以视频方式对话时指出，中方积极为有需要的国家提供冠病疫苗，愿同葡方及其他欧洲国家就疫苗和药物研发及公平分配等加强合作，共同反对“疫苗民族主义”，并希望双方共同反对借溯源问题搞政治操弄，共同抵制“政治病毒”，维护团结抗疫大局。

根据中国外交部网站消息，王毅在中葡首轮外长级战略对话中表示，疫情暴发以来，中葡鼎力互助、共克时艰，两国传统友好历经考验，焕发新机。疫苗是战胜疫情最有力的武器，中方积极为有需要的国家提供新冠疫苗，中方迄今已对外提供超六亿剂疫苗，愿同葡方及其他欧洲国家就疫苗和药物研发及公平分配等加强合作，共同反对“疫苗民族主义”。

王毅还强调，病毒溯源是严肃的科学问题，希双方共同反对借溯源问题搞政治操弄，共同抵制“政治病毒”，维护团结抗疫大局。

王毅还说，中方始终支持欧洲一体化进程，支持欧洲秉持战略自主立场，认为一个团结、稳定、自主的欧洲不仅有利于欧洲各国，也有利于国际社会。欧方对华搞单边制裁，完全不符合双方互为全面战略伙伴的定位，中方不得不作出正当、必要回应。中欧之间没有根本利害冲突和现实利益对立。双方都秉持多边主义理念，都坚持推进多极化进程，都主张推动国际关系民主化、以和平手段解决国际争端。

他也指出，双方市场高度互补，互利合作拥有巨大潜力和广阔空间。中欧应成为当今世界的稳定性力量，共同承担起对世界和平与发展应尽的责任。希能尽快克服目前遇到的困难，推动双方关系回到健康发展的轨道。相信葡方将为此继续发挥建设性作用。

席尔瓦就河南发生严重洪涝灾害向中方表示慰问。席尔瓦还说，科学和政治应有各自分界，溯源是为了更好应对未来，而不是针对或指责特定国家。葡方主张本着科学和专业的精神开展溯源研究，不支持任何将溯源和世卫组织政治化的行为。