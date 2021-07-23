郑州趁暴雨涨价宰客酒店被罚50万人民币

河南郑州市普降大暴雨引发严重洪灾，郑州高铁站希岸酒店20日涨价到2888元（人民币，下同，约609新元）引发关注。当地执法部门立案调查后，该酒店被处以50万元的罚款。

根据正观新闻报道，经调查，受困网民反映酒店趁机涨价“宰客”情况基本属实，该酒店属于哄抬价格行为。按照《中华人民共和国价格法》有关规定，郑州希岸酒店高铁站店涉嫌利用其他手段，推动价格过快、过高上涨。鉴于郑州希岸酒店高铁站店能主动道歉并挽回社会影响，郑州市市场监督管理局给予郑州希岸酒店高铁站店（河南德悦轩酒店管理有限公司）50万元的处罚告知。

郑州市市场监管局并警告，希望全市所有宾馆酒店及所有经营者，在抗汛救灾的关键时刻要承担社会责任，做到严格自律、依法经营，明码标价、规范经营，履行承诺、诚信经营。对发现的借机涨价、随意涨价等哄抬价格行为，市场监管部门将坚决依法从重从快查处，并提请有关部门实施联合惩戒。

希岸酒店涨价“宰客”行为被曝光后，昨天发布致歉声明，称是加盟店违规操作，将积极配合相关部门监督检查，向该客人表示歉意。

希岸酒店宣布，郑州所有门店将免费提供救援人员的住房，同时郑州东站高铁站店将开放所有客房，免费为受灾民众提供住宿。