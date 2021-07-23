河南紧急启用五个蓄滞洪区

据河南省水利厅消息，经省防汛抗旱指挥部批准，依据《河南省蓄滞洪区运用预案》，河南省紧急启用了广润坡、崔家桥、良相坡、共渠西和长虹渠五个蓄滞洪区。当地水利厅相关人士称，这是流域或区域防洪规划现实与经济合理的需要，也是为保全大局，而不得不牺牲局部利益的全局考虑。

根据大河报报道，蓄滞洪区，主要是指河堤外洪水临时贮存的低洼地区及湖泊等，其中多数历史上就是江河洪水淹没和蓄洪的场所。蓄滞洪区是江河防洪体系中的重要组成部分，是保障重点防洪安全，减轻灾害的有效措施。

据了解，蓄滞洪区启用应按照既定的流域或区域防御洪水调度方案实施，其启用条件是：当某防洪重点保护区的防洪安全受到威胁时，按照调度权限，根据防御洪水调度方案，由相应的人民政府、防汛指挥部下达启用命令，由蓄滞洪区所在地人民政府负责组织实施。

蓄滞洪区启用前必须做好准备工作，包括做好蓄滞洪区实施的调度程序；做好分洪口门和进洪闸开启准备，无控制的要落实口门爆破方案和口门控制措施；做好区内群众的转移安置工作等。

省水利厅水旱灾害防御处相关人士说，为保证重点地区的防洪安全，将有条件地区开辟为蓄滞洪区，有计划地蓄滞洪水，是流域或区域防洪规划现实与经济合理的需要，也是为保全大局，而不得不牺牲局部利益的全局考虑。从总体上衡量，保住重点地区的防洪安全，使局部受到损失，有计划的分洪是必要的，也是合理的。

根据防洪需要，下一步，河南省还将陆续启用蓄滞洪区，蓄滞洪水，确保防洪安全。