法电集团建议关闭台山核电站但称决定权在中国

法国电力集团（EDF）昨天表示，如果类似台山核电站因燃料棒破损导致惰性气体积聚的问题发生在法国，他们就会关闭这个核电站。

根据路透社报道，尽管这家法国国有控股集团作出上述表态，即建议关闭双方合资经营的广东台山核电站，但并没有直接呼吁中国停止运营，而是说应该由持股70%的中国广核集团（China General Nuclear Power Group）来做决定。

该公司发表上述声明前，EDF在6月中旬表示，正在调查与惰性气体积聚有关的核电站潜在问题。美国有线电视新闻网(CNN)当时报道称，美国政府就一份关于核电厂存在泄漏情况的报告进行评估。

EDF随后澄清说，影响台山核电站一号反应堆的惰性气体含量低于中国批准的最高水平。

中国方面当时也澄清没有发生泄漏，并驳斥了有关中国提高核电站外允许辐射水平限制的报道。

EDF昨天仍表示，在发现台山核电站没有密封的燃料棒出现问题后，已经对核电站的主循环冷却水进行了检查，发现放射化学指标低于电站设定的安全问题门槛，也低于国际标准。

但也补充说，通常情况下，EDF会考虑暂停核电站，以进一步分析问题，防止燃料棒密封出现任何恶化，并限制任何必要清洁操作的范围。

这家法国公司表示:“根据EDF对法国核电机组的操作程序，该公司将关闭该反应堆，以准确评估正在进行的情况，并停止对其开发”，但“在台山，相应的决定权属于台山核电合营有限公司（TNPJVC）。”

TNPJVC的30%由法国电力公司持有，其余部分由中广核集团持有。

EDF的一名发言人补充说：“我们并没有处于紧急状态，更不是在一个可能发生事故的情况下。但即便如此，我们也会立即停止反应堆。”

中国生态环境部此前曾表示，将密切监测该反应堆的放射性水平，并与国际原子能机构以及法国核安全监管机构保持沟通。

