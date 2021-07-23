人民日报：完善生育休假制度并引导夫妻双方共休育儿假

中国官媒《人民日报》今天发表署名文章称，实施三孩生育政策，重在完善配套支持政策，让更多家庭“愿意生、养得起、养得好”，并提出要完善生育休假制度，严格落实产假、哺乳假等制度，探索将产假转为带薪育儿假，鼓励育儿假在夫妻间分配，引导夫妻双方共休育儿假。

这篇题为《解除后顾之忧，释放生育潜能》的文章指出，《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》日前发布，标志着中国人口发展进入新阶段。人口问题始终是影响经济社会发展的基础性、全局性和战略性问题。实施三孩生育政策及配套支持措施，是积极应对低生育率挑战、促进人口长期均衡发展的重要举措，是着眼中国现代化建设全局和长远发展、兼顾多重政策目标作出的科学决策，也是对人民美好生活期待的积极回应。

文章说，生育是人一生中的重大选择。《决定》指出，顺应人民群众期盼，积极稳妥推进优化生育政策，促进生育政策协调公平，满足群众多元化的生育需求，将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，切实解决群众后顾之忧，释放生育潜能，促进家庭和谐幸福。因此，实施三孩生育政策，重在完善配套支持政策，让更多家庭“愿意生、养得起、养得好”。

文章还说，《决定》提出，取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩，这是顺应新时代人口发展战略要求的一次重大改革。生育政策应与经济社会政策配套衔接，经济社会政策也应与生育政策导向一致。要构建生育支持政策体系，通过激励相容的政策“组合拳”，鼓励适龄生育，减轻育儿焦虑，降低养育成本，推动实现适度生育水平。

文章提出，各级政府部门应转变观念，加大对公民生育的支持力度，完善和调整家庭福利政策，探索建立生育成本共担机制，加强生育妇女就业、工资待遇等权利保障，多渠道降低生育、养育、教育成本，释放人口政策红利及民生福祉。要完善生育休假制度，严格落实产假、哺乳假等制度。探索将产假转为带薪育儿假，鼓励育儿假在夫妻间分配，引导夫妻双方共休育儿假。将婴幼儿照护服务纳入基本公共服务，大力发展多元化、多样性普惠性托育服务，满足不同家庭的需求，为年轻父母多方减压，解除生育后顾之忧。

文章提倡大力弘扬中华民族传统美德，建立尊重生育的价值理念，营造尊重生育的良好风尚。提倡适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习，构建新型婚育文化。引导青年人崇尚“死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老”的传统美德，树立“风雨同舟、相濡以沫、责任至上、互敬互爱”的婚姻理念，凝聚社会共识，彰显主流价值。

文章最后说，要顺势而为，因时而变，寻求个人、家庭和国家的“最大公约数”，提升家庭发展能力，促进人口长期均衡发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实基础和持久动力。