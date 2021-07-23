美司法部指控参与“猎狐行动”的一名中国检察官

美国司法部昨天指控称，一名中国检察官前往美国指挥骚扰活动，以逼迫中国居民回国接受刑事指控。

根据路透社报道，现年50岁的Tu Lan曾担任汉阳人民检察院的检察官，是一项庞大调查指控中的最新被告。该调查导致九人被指控通过“猎狐行动”对住在美国的中国人进行监视、骚扰、跟踪和胁迫，以促使他们返回中国。

在纽约的一个联邦大陪审团提出的替代起诉书中，Tu Lan还被指控命令另一名同谋者销毁证据并阻碍调查。

司法部去年10月宣布此案时说，这是“第一个此类案件”，因为它涉及外国势力在美国本土进行单方面活动。

这项指控还涉及一名叫麦克马洪（53岁）的被告，他曾是纽约警员，后来改行当私家侦探。起诉书指有人在2016年10月聘用麦克马洪，要求他调查和监视居住在新泽西州的一名前中国政府官员。

法庭文件披露，作为胁迫和恐吓行动的一部分，麦克马洪涉嫌参与跟踪目标人物，其中包括将目标人物的年迈父亲带到美国，并在大门贴上有恐吓字句的纸条。



不过，麦克马洪的律师表示，麦克马洪实际上是被“欺骗和上当”了，而且“从不知道，作为一名受雇的私人侦探，他的这些行为代表了中国政府。”

起诉书还显示，Tu Lan从中国飞到新泽西帮助监督行动，她后来在那里会见了其他同谋，并指示他们监视前述官员的亲属。

Tu Lan后来回到了中国，当地检察官称她继续监督这项工作。据称她还命令一名同谋“删除所有有关他们计划的聊天内容”。

中国公安部负责执行的2014猎狐行动，目的在追捕逃亡到境外的中国贪官，但外界质疑中国政府此举真正目的在打击异议人士，美国政府要求中国官员在美执法前必须先知会。