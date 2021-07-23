美司法部撤销对中国科研人员唐娟所有指控

美国司法部昨天提出撤销对去年因签证欺诈被捕的中国科研人员唐娟的所有指控，但未说明理由。

根据路透社报道，去年7月，前加州大学戴维斯分校研究员唐娟因被指隐瞒自己中国空军身份而被捕。针对她的审判原定于下周一（7月26日）开始。

在提交给美国加州东区地方法院的一份文件中，检察官称，他们将撤销针对唐娟的起诉书，并取消审判。该文件没有给出理由。

最新这项举动是在周一辩方提交庭审辩诉书后进行的，辩诉书要求根据最近披露的证据，即美国联邦调查局分析人员的一份报告，质疑关于“服役履历”（military service）的签证申请条款对军校和军医院的中国医学科学家的规定是否足够明确。

此案是美国司法部“中国倡议”行动的一部分，该行动是三年前在美国前总统特朗普时期开始的，目的是对抗来自中国的国家安全威胁。

去年至少有五名中国研究人员因该问题被捕，其中两人仍在狱中。

包括美国公民自由联盟和亚洲法律中心小组在内的公民团体对这些案件表示关注，他们指这些案件反映了对华人的偏见。辩护律师则说，他们当事人的真正罪行是“与美中政治发生冲突”。

司法部做出撤销指控的举动，正值美国副国务卿谢尔曼计划访问中国，并将与中国国务委员兼外交部长王毅和其他官员见面。

此次访问可能有助于为美国总统拜登和中国国家主席习近平在今年晚些时候的进一步交流以及可能的会晤奠定基础。

