英国一名资深议员指出，英国应该对一家中国公司通过产前检测收集数百万妇女的基因数据感到担忧。

根据路透社报道，“当数据离开英国时，我总是担心。它应该得到在国内应得到的尊重和隐私保护，而令人担忧的是，可能并非如此，”英国议会外交委员会主席图根哈特(Tom Tugendhat)说。

报道称，此前多份研究论文和公司声明显示，华大集团(BGI Group)与中国军方合作开发了上述检测，并利用它们在世界各地收集基因数据，用于研究人口特征。

“中国基因组学公司和中国军方之间的联系，与我们在英国或实际上在许多其他国家通常所想像的不一致。”图根哈特说。

英国以NIFTY品牌销售的无创产前检查(NIPT)网站上的隐私政策提示，当收集的数据与中国“国家安全或国防安全直接相关”时，可以被共享。

华大集团表示，从未被要求、也从未出于国家安全或国防安全目的向中国当局提供其NIFTY测试数据。

该公司表示，它完全遵守欧洲GDPR数据保护规定，并拥有英国的个人信息管理认证。

“华大的无创产前基因检测(NIPT)是由华大单独开发的，没有与中国军方合作。在海外收集的所有NIPT数据都储存在华大在香港的实验室，并在五年后销毁，”该公司在电子邮件中回应说，他们对数据保护、隐私和道德都极为重视。

据了解，自2010年以来，华大与中国人民解放军至少发表了十几项有关检测的联合研究，他们对检测进行试验和改进，或分析他们提供的数据。

华大之前证实，从中国境外的产前检查中收集的DNA数据也被储存在中国政府资助的基因数据库中。该数据库是世界上最大的数据库之一。

线上记录显示，至少有500名参加过NIFTY检测的妇女基因数据都储存在位于深圳的中国国家基因库中，这些数据包括一些是在中国境外采集的。

对该问题提出关注的图根哈特因被指恶意传播有关新疆地区的谎言和虚假信息，在今年三月成为被中国制裁的九名英国议员之一 。

图根哈特说，任何使用该检测的英国公司都应该清楚数据的去向、谁掌握这些数据，以及包括其他政府在内的其他人会有什么权限。

他说：“除非做到这一点，否则我认为，英国人非常关注这其中的关联是完全合理的。”

英国卫生部表示，在英国运营的公司必须遵循严格的数据保护法，但未直接评论华大检测和图根哈特的担忧。

