大陆国台办主任：阻挡两岸统一的乌云不会持久

中国大陆国台办主任刘结一今天（23日）指出，祖国统一是新时代中华民族伟大复兴的必然要求，统一进程不可阻挡，“岛内的乌云不会持久”。

据中时电子报报道，第四届海峡两岸青年发展论坛今天在杭州开幕。刘结一致辞时表示，“岛内的乌云不会持久，广大台湾同胞特别是青年朋友要坚信‘邪不压正’，认清大势，明辨是非，挫败‘台独’势力‘害台’图谋，反对外部势力干扰破坏，增强做中国人的志气、骨气、底气，勇敢投身于祖国统一和民族复兴伟业。”

刘结一表示，大陆将继续扩大深化两岸同胞的交流合作，率先同台湾同胞分享大陆发展机遇，逐步为台湾同胞提供同等待遇，积极为岛内台胞获取疫苗、为在大陆台胞接种疫苗提供协助，鼓励台湾同胞特别是青年登上祖国蓬勃发展的快车，让两岸同胞在交流中走近走亲走好，加深感情，增进融合，强化凝聚力、向心力。

刘结一说，两岸青年要携手并肩，立大志、明大德、成大才、担大任，共同为实现祖国统一和民族复兴的崇高事业集智聚力、接续奋斗，成为两岸融合发展的实践者、贡献者和受益者。

主题为“携手共促 融合发展”的第四届海峡两岸青年发展论坛今天在杭州开幕。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋专门向论坛发来贺信，中共中央台办、国务院台办主任刘结一，中共浙江省委书记、省人大常委会主任袁家军，中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱在开幕会上致辞并出席论坛活动。