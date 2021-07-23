路透：中国中和石油在伊朗和委内瑞拉的石油贸易扮演核心角色

七位熟悉交易情况的消息人士告诉路透，中国一家物流公司--中和石油有限公司(CCPC)，在供应受制裁的伊朗和委内瑞拉石油方面扮演核心角色，尽管该公司两年前因运输伊朗原油遭受美国制裁。

据路透社报道，中和石油扮演吃重角色及其将业务扩大至委内瑞拉石油贸易一事，此前未被报道过，分析师称这凸显出华盛顿限制体系的局限。

多位人士向路透描述了交易细节，其中包括一位驻中国熟悉中和石油业务的人士、多位伊朗官员和一位委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)的消息人士。

根据PDVSA今年4月和5月的月度装载时间表、出口时间表和发票，油轮和港口跟踪数据，以及PDVSA的消息人士，中和石油今年通过与中国小型独立地方炼厂的交易，参与了委内瑞拉石油贸易。

PDVSA文件和油轮跟踪数据显示，这家在香港注册的公司已迅速成为委内瑞拉的重要合作伙伴，在4月和5月租用船只，装运了占委内瑞拉这两个月石油出口总量20%以上的石油，价值近4.45亿美元。据这些文件，CCPC在6月份没有租用任何船只装运委内瑞拉石油。

在美国实施制裁后，全球许多炼油厂，包括中国的国有企业，都停止从伊朗和委内瑞拉购买原油，切断了两国每天数百万桶的石油出口和数以十亿美元计的石油收入。

依赖石油收入的伊朗和委内瑞拉此后与美国玩起了猫捉老鼠的游戏，通过各种手段来回避监测，以继续出口原油。

两名消息人士称，在过去的一年中，CCPC获得了至少14艘油轮，将石油从伊朗或委内瑞拉运往中国。

路透通过CCPC的注册电话号码联系到的一位人士表示，她不知道CCPC的任何业务活动。她拒绝透露姓名。发送给该公司的电子邮件没有得到回复。

PDVSA和委内瑞拉石油部没有回应置评请求。伊朗石油部也拒绝置评。

