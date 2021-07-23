《奇葩说》辩手、武大教授周玄毅因私生活问题被记过停课处分

武汉大学哲学学院教师、《奇葩说》辩手周玄毅日前因私生活问题被学校行政记过处分，并停止其课程教学工作以及研究生招生资格。

根据武汉大学党委教师工作部在网站发布的通告，针对近日网络上对周玄毅私生活问题的反映，学校成立工作专班，按相关程序认真开展了调查核实工作。经查，周玄毅违反党的生活纪律和高校教师行为准则相关规定，影响恶劣。

通报指出，根据相关条例，经学校纪委研究决定，给予周玄毅党内严重警告处分；根据《新时代高校教师职业行为十项准则》等相关规定，经校长办公会研究决定，给予周玄毅行政记过处分，停止其课程教学工作，停止其研究生招生资格。

此前，一名女网友“致谭女士”发文曝光周玄毅睡女粉丝的事情，她自称和周玄毅今年2月在微博上认识，5月中在广州见面，6月初恋爱并发生关系。她爆料周玄毅同时有一个恋爱了三年的女友，还与另一女粉丝保持密切肉体关系。

这名女网友说：“周老师的行为也很好概括：哪怕有恋爱了三年的同居女友，依然在微博和各个粉丝聊天，聊各种敏感话题。”她指周玄毅的轨迹是利用自己“女权男”的形象吸引女性，见面后以爱之名培养“开放式关系”。

据了解，今年42岁的周玄毅是武汉大学副教授，曾获得湖北青年五四奖状、武汉大学教学成果一等奖、武汉大学“十佳教师”、“杰出青年”等奖项，并通过一档颇受欢迎的辩论节目《奇葩说》被广大网民熟悉。周玄毅也是新浪微博“大V”，他自称是女权主义者，经常发表关于女性话题的帖子，拥有143万粉丝。