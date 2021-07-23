中国住建部等八部门发文整治房地产市场秩序

中国住建部等八部门发布“关于持续整治规范房地产市场秩序的通知”，力争用三年左右时间，实现房地产市场秩序明显好转。对逾期不能偿还债务、大规模延期交房、负面舆情较多等存在重大经营风险的企业，实施重点监管。

据路透社报道，通知称，要因城施策进行整治；在房屋买卖方面，整治重点包括套取或协助套取“经营贷”“消费贷”等非个人住房贷款用于购房，捆绑销售车位、储藏室等。

在住房租赁方面，整治重点包括：采取暴力、威胁等手段强制驱赶租户；违规开展住房租赁消费贷款业务；存在“高进低出”“长收短付”等高风险经营行为；未按规定办理租金监管。

“强化监督评价考核，...对房地产市场秩序问题突出，未履行监管责任及时妥善处置的城市，进行约谈问责。”通知称。

联合发布通知的八个部门包括：中国住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、公安部、自然资源部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室。

中国住建部房地产市场监管司司长张其光周四表示，进要一步落实城市政府主体责任，强化省级政府的监督指导责任，对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责。

张其光还表示，下一步还将加强房地产金融管控，完善房地产企业“三线四档”融资管理规则，落实银行房地产贷款集中度管理，坚决查处经营贷、消费贷、信用贷违规用于购房。