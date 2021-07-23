中国回应美再提“从实力地位出发”： 在天津更不会吃这套

中国外交部发言人赵立坚今天回应有关美国副国务卿谢尔曼此次访华将继续“从实力地位出发”与中方对话的提问时说，美方一再扬言从实力地位出发与中方对话，这反映出美方的傲慢和霸道， “我们在安克雷奇不吃这一套，在天津更不会吃这一套！”。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上提问，美国务院发言人普莱斯日前称，中美关系的核心是竞争，同时不仅有对抗的因素，而且也将有双方利益汇合的因素。美常务副国务卿谢尔曼将于近日访华，希望通过此访推进美国利益与价值观，负责任地管理双边关系。美将继续“从实力地位出发”与中方对话。中美关系要有“护栏”，以使竞争不会发展为冲突。请问中方对此有何评论？

赵立坚表示，美方所谓以竞争、合作、对抗处理中美关系，实质上仍是把中国定义为竞争对手，挑动对抗，遏制打压中国发展。这一做法没有分清中美关系的主流和支流，不符合事实，不符合两国人民根本利益，也不符合时代潮流，从根本上是零和思维在作祟。

赵立坚指出，美方一再扬言从实力地位出发与中方对话，这反映出美方的傲慢和霸道。正如中方一再指出的，美方没有资格对中国说教或指手画脚，没有资格说从实力地位出发与中国打交道，他说： “我们在安克雷奇不吃这一套，在天津更不会吃这一套！”

赵立坚最后强调，中方始终认为中美关系应当基于相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美关系发展是要有护栏的，但护栏不能由美方单方面定义。美方停止干涉中国内政，停止污蔑抹黑中国，停止损害中方利益，才是中美关系真正的护栏。我们将在谢尔曼副国务卿访华期间，继续阐明中方对发展中美关系的原则立场，坚定维护主权、安全和发展利益。