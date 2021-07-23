【图集】东京奥运会开幕式登场

命运多舛的2020东京奥林匹克运动会今天终于登场。虽然现场观众不多，但今天傍晚在东京奥林匹克体育场举行的开幕式节目丰富多彩。

运动员在日本知名电玩如《勇者斗恶龙》《最终幻想》《怪兽猎人》《尼尔》的配乐进场，象征了本届奥运的数位化特色，大家也在这特殊时期化身为电玩英雄。

不同于以往，这次奥运会受冠状病毒疫情影响，延宕一年，大会也借开幕礼为疫情中的死难者默哀。舞蹈家森山未來的独舞，更为1972年奥运慕尼黑惨案致哀。提醒大家奥运会宣扬人类超越性之余，仍有沉重和不可轻忽的部分。

开幕式上，璀璨的烟火点亮了东京奥运体育场的上空。（法新社）

在东京奥运会开幕式上，烟花照亮了奥林匹克体育场上空。（法新社）

今晚在东京奥运会开幕式上的舞蹈表演。（路透社）

表演者在奥运会开幕式上举起奥运五环装置。（路透社）

东京奥运体育场上的表演者。（路透社）

东京奥运开幕式上，充满现代感的舞蹈表演。（路透社）

新加坡代表团旗手——羽毛球选手骆建佑（左）和乒乓球选手于梦雨（右）带领新加坡奥运团队进场。（法新社）

中国奥运代表团在女排球员朱婷（左）和跆拳道运动员赵帅（右）的带领下进场。（路透社）

汤加旗手——跆拳道运动员帕塞卡（Malia Paseka，左）和陶法福阿（Pita Taufatofua，右）率领该国奥运团队进场。（路透社）

美国旗手，篮球运动员苏伯德（Sue Bird，左）和棒球运动员阿尔瓦雷斯（Eddy Alvarez，右）率领美国奥运团队进场。（路透社）

东道主日本的奥运代表团在摔跤运动员须崎结衣（Yui Susaki，左）和篮球运动员八村锐（Rui Hachimura，右）的带领下入场。

法国总统马克龙（右）和美国第一夫人吉尔·拜登（左）在开幕式的贵宾席上寒暄。日本内阁官房长官加藤胜信此前介绍说，大约15个国家和国际组织的领导人，70名内阁级官员将出席开幕式。马克龙于周五抵达东京，是唯一出席奥运会开幕式的发达国家首脑。法国巴黎也是下一届2024年夏季奥运会的东道主。（路透社）

参加东京奥运会开幕式的各国运动员齐聚一堂，烟花绽放在奥运体育场上空。（路透社）