中国首次以《反外国制裁法》制裁美国人员与实体

美国副国务卿谢尔曼访华前夕，中国首次援引《反外国制裁法》，对美国前商务部长罗斯等七个美国人员与实体实施制裁。

中国外交部23日晚在其官网以发言人回答记者问形式做出该宣布。

除了罗斯，其他被制裁的人员和实体包括：美国国会美中经济与安全评估委员会主席卡罗琳·巴塞洛缪；国会—行政部门中国委员会前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯；美国国际事务民主协会金度允、美国国际共和研究所在港授权代表亚当·金、人权观察中国部主任索菲·理查森，以及香港民主委员会。

这是中国首次依据《反外国制裁法》，对美国采取反制措施。中国全国人大常委会上月10日通过《反外国制裁法》，为反制外国对中国的单边制裁提供法律依据。

根据该法律，反制措施包括不予签发签证、不准入境、注销签证或驱逐出境等；查封、扣押、冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止或限制中国境内组织、个人与其进行有关交易、合作等。

中国外交部发言人称：“对美国炮制所谓‘香港商业警告’，无端抹黑香港营商环境，非法制裁多名中国中央政府驻港机构官员，有关行径严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。”

美国财政部本月16日宣布，对香港中联办七名副主任实施制裁，他们在美资产将被冻结，也被禁与美国实体交易。美国国务院、商务部和国土安全部同日也向企业发出公告，指随着北京加强对港控制，在港美企将面对信誉、监管、财务乃至法律风险。

中国做出的制裁宣布，也被视为给谢尔曼的下马威。按照计划，谢尔曼将于25日至26日到访天津。她将与中国外交部主管中美关系的副部长谢锋会谈，之后会见中国国务委员兼外长王毅。（联合早报北京特派员杨丹旭报道）