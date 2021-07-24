白宫：美国不会被中国的制裁行动吓住

在美国副国务卿谢尔曼访华前夕，中国外交部星期五（23日）宣布对包括前美国商务部长罗斯在内的七人和实体实施制裁。白宫发言人莎琪(Jen Psaki)回应说，美国不会被中方的行动所吓住，而是会继续全力执行美国对中国采取的所有制裁措施。

据美国之音报道，莎琪星期五在例行记者会上说：“我们不会被这些行动所吓住，仍将全面致力于执行美国的所有制裁措施。这些行动是北京惩罚普通公民、企业和公民社会组织以传递政治信号的最新例子，并进一步显示中国不断恶化的投资环境和不断上升的政治风险。”

莎琪还说，北京自去年7月以来对多名美国官员与组织实施毫无根据的制裁，引发了美国民主与共和两党的共同反对。“两党的美国人都反对这些针对普世人权和基本自由捍卫者的令人愤慨的举动，而北京试图恐吓和霸凌国际上受尊重的非政府组织，只进一步体现了它的孤立，”她说。

在被问到中国的这个举动是否会影响到谢尔曼的访华时，莎琪回应说，她没有听说谢尔曼计划中的访问有什么变化。她补充说，“当我们在外交会议上接触时，我们不仅讨论我们同意的领域，也讨论我们不同意的领域。”

美国国际事务民主协会的负责人、前美国驻缅甸大使米德伟(Derek Mitchell)也对来自该机构的一位个人受到中国的制裁做出反应。“北京继续通过把目标对准那些促进人权、民权和民主的组织，试图转移人们对其威权统治这个现实的注意力，”他在推文中说。

他说，美国国际事务民主协会“不会被吓住，仍将坚持我们在全球加强和维护民主制度、规范和价值观的使命。”

美国国际共和研究所在推特上说：“中共今天对国际共和研究所全球部工作人员和其他人宣布的制裁是明显的政治报复，针对的是那些在世界范围推动自由的人。我们坚定地支持国际共和研究所的工作人员和所有那些为全球各地民主挺身而出的人。”

中国的制裁名单上，除了前美国商务部长罗斯外，其他人员和实体包括：美国国会美中经济与安全评估委员会主席卡罗琳·巴塞洛缪；国会—行政部门中国委员会前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯；美国国际事务民主协会金度允、美国国际共和研究所在港授权代表亚当·金、人权观察中国部主任索菲·理查森，以及香港民主委员会。

这是中国首次依据《反外国制裁法》，对美国采取反制措施。