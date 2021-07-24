中国外交部：世卫第二阶段溯源工作受政治化干扰

针对世界卫生组织秘书处提出的第二阶段冠病溯源工作计划，中国外交部发言人赵立坚23日说，这份工作计划同第七十三届世卫大会决议要求不符，同中国—世卫组织冠病溯源联合研究报告的结论和建议不符，受到了严重的政治化干扰，是一份丢失科学客观原则、缺乏合作精神的文件。

据《人民日报》报道，赵立坚昨天在记者会上回复相关询问时说，在7月16日世卫组织成员国通报会上，中国和不少国家已经清楚表达了对世卫组织秘书处提出的第二阶段溯源工作计划的基本立场，中国常驻日内瓦代表团已进一步书面向世卫组织阐明了看法和主张。中方也将继续提出建议。

他说，世卫大会决议明确要求，世卫组织总干事继续与成员国密切合作，查找病毒的动物源头和向人类的传播途径。这意味着制定下阶段溯源工作计划必须坚持成员国主导，世卫组织应同成员国充分协商，并达成一致。工作计划起草过程也应当是公开透明的。

赵立坚指出，这份工作计划同中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的结论和建议不符。这份联合研究报告是世卫组织国际专家和中国专家组成的联合团队共同完成的，是全球溯源研究的中国部分。报告得出的权威结论和科学建议，理应是下阶段全球溯源工作的重要基础。

赵立坚说，中方以及许多世卫组织成员国都遗憾地注意到，这份工作计划受到了严重的政治化干扰，是一份丢失科学客观原则、缺乏合作精神的文件。

他强调，中国始终高度重视病毒溯源问题，将继续推进自身溯源研究。同时，作为率先同世卫组织开展溯源研究合作的国家，中国也会继续积极参与下阶段的全球溯源合作。“我们希望世卫组织秉持科学、专业、客观精神，同国际社会一道，共同维护溯源研究的科学性和严肃性，共同抵制将溯源问题政治化的逆流，共同维护全球抗疫合作良好氛围。”