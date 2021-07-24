知情人士：美暂无计划就黑客问题制裁中国

知情人士透露，针对美国指责中国涉嫌用黑客攻击微软系统一事，拜登政府暂时没有计划立即以经济制裁中国官员的方式回应。

据彭博社报道，两位知情人士说，行政当局一些人担心制裁在阻止中国未来发动网络攻击上不如其他方法有效。但他们表示，美国没有排除今后实施制裁的可能性。

就目前而言，美国认为针对中国黑客行为最有效的回应是与其他国家一道公开揭露和批评北京网络活动的范畴。美国、英国、北大西洋公约组织和其他盟国周一正式将微软系统遭黑客攻击事件归咎于和中国政府有关的人员。

知情人士还说，一种有效的制裁策略是建立起全球性的联盟一道对华实施经济和金融限制。但另一位知情人士透露，目前尚无协调行动的计划。

对微软电子邮件服务器的网络攻击发生在今年2月底至3月初的两周内发生。

包括澳大利亚、加拿大、新西兰和日本在内的多个国家批评中国领导层实施了一系列“恶意网络活动”，称北京是针对公共和私人实体一系列恶意勒索软件、数据窃取和网络间谍攻击活动的主谋，特别提及微软系统受黑客攻击事件。

知情人士还透露，官员们认为，如果美国单方面采取制裁行动，但其针对的任何中国官员都不太可能持有美元资产或打算前往美国，从而使效果大打折扣。

拜登的团队担心，若只是以惩罚而非改变对手行为为目的实施制裁，有可能会破坏未来制裁的有效性。这使得公开批评成了美国政府就微软遭黑客攻击事件做出的首要回应。

中国周五晚宣布反制拜登政府发出的香港营商警告。北京对美国七个人员和实体实施制裁，其中包括美国前总统特朗普任内的商务部长罗斯。