在美中概股创2019年来最长连跌纪录

在美国上市中概股创下两年多来最长连跌纪录，市场担忧中国监管部门可能扩大对科技行业的监管整顿。

据彭博社报道，纳斯达克金龙指数周五跌8.5％，创2020年3月以来最大跌幅，此前有消息称，中国官员考虑将学科类校外培训机构变更为非营利性质。这是金龙中国指数连续第四周下挫，为2019年5月以来最长连跌。

知名教育机构好未来、新东方和高途周五市值均跌失一半以上。

“监管力度的不断升级应该会遏制对大量投资这些股票的兴趣。如果忽视这种趋势，只能后果自负”，Horizons ETFs Management的投资组合经理阿尔布雷希特

（Hans Albrecht）表示，“从某种角度来说，多元化投资有利于风险回报，把宝都押在一家中国公司身上是笨蛋。买入一篮子股票，将风险分散到中国各行业可能是更谨慎的做法”。

中国监管机构几个月来一直在加强对教育公司的审查，可能会颠覆这个规模达1000亿美元（1361亿新元）的行业。根据彭博汇编的数据，即使周五大跌前， 好未来、新东方和高途的股价已经处于压力下，比3月初下跌了很多。

摩根大通分析师表示，如果有关教育行业的新政属实，将等于宣判该行业已无投资价值，“我们认为在形势明朗化前最好避开该行业”。

好未来和新东方表示，已获悉媒体关于中国校外培训服务行业改革的报道，相关监管规定尚未公布，未收到任何正式监管通知。香港上市的新东方在线也称尚未收到正式通知。

周四消息人士透露，中国正在考虑对网约车巨头滴滴加码处罚措施，备选方案包括罚款、退市等。截至目前，滴滴股价已经从7月份达到的历史高点跌去了50%左右。

自金龙中国指数2月份触及纪录高位以来，其98支成份股的总市值迄今蒸发了逾6500亿美元。

阿里巴巴市值缩水近四分之一、京东缩水约30％，拼多多和百度各自蒸发50％左右。

Purpose Investments的首席投资官泰勒（Greg Taylor）说：“人们已经开始考虑中概股面临的监管风险，虽然这些股票有很大上升空间，但风险也绝对不低”。