【图集】习近平赴西藏考察

中共总书记、国家主席习近平7月21日赴西藏考察，这是习近平就任中国最高领导人后首次考察西藏。

中国官媒称，习近平7月21日上午乘专机抵达西藏林芝米林机场，受到各族干部群众热烈欢迎。随后，他乘车来到尼洋河大桥，了解雅鲁藏布江及尼洋河流域生态环境保护等情况。当天下午，习近平先后来到林芝市城市规划馆、巴宜区林芝镇嘎拉村、工布公园，考察城市发展规划、乡村振兴、城市公园建设等工作。

习近平7月22日到拉萨市的哲蚌寺、八廓街、布达拉宫广场，考察民族宗教、古城保护、藏文化传承保护等工作，并同群众交流。

7月21日上午，习近平乘坐飞机抵达林芝米林机场，西藏各族干部群众载歌载舞，欢迎习近平的到来。（新华社）

7月21日下午，习近平在林芝市巴宜区林芝镇嘎拉村村民达瓦坚参家仔细察看储藏室。（新华社）

7月22日上午，习近平（右三）乘坐专列实地察看拉林铁路沿线建设情况，深入研究有关问题。（新华社）

7月22日下午，习近平在位于拉萨西郊的哲蚌寺察看措钦大殿。（新华社）

7月22日下午，习近平在布达拉宫广场考察时，向游客和当地群众挥手致意。（新华社）