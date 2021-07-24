中国官员：正制定碳达峰碳中和时间表路线图

中国气候变化事务特使解振华今天（24日）在北京透露，中国正制定碳达峰、碳中和的时间表、路线图，相关顶层设计政策将陆续发布。

据中新社报道，中国已宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。解振华在当天举行的全球财富管理论坛2021北京峰会上说，从碳达峰到碳中和，欧盟需要约60年，美国需要约45年，中国则将力争在30年左右实现这一过程。作为发展中国家，中国需要付出艰巨努力，“我们有信心100%落实对外宣布的目标”。

解振华介绍说，中国已经成立碳达峰碳中和工作领导小组，正制定碳达峰、碳中和的时间表、路线图，将推出“1+N”政策体系。作为顶层设计，其涉及碳达峰、碳中和在全国和各个地方、各个领域、各个行业的政策措施，主要目的是在各主要领域采取一系列政策措施，加速转型和创新。

他透露，相关政策内容包括优化能源结构，控制和减少煤炭等化石能源。“十四五”时期，中国要严控煤炭消费增长，“十五五”时期要逐步减少；安全高效发展核电，因地制宜发展水电，大力发展风电、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，其中已公布2030年中国风电光伏装机容量将超12亿千瓦。

中国还将推动绿色低碳技术创新。研究发展可再生能源、智能电网、储能、绿色氢能、电动和氢燃料汽车、碳捕集利用与封存、资源循环利用技术等成本低、效益高、减排效果明显、安全可靠、具有推广前景的低碳、零碳和负碳技术。

解振华同时指出，中国将建立完善碳市场和碳定价机制，以尽可能低的成本实现全社会减排目标。在已有试点基础上，中国已在电力行业启动全国碳市场交易，今后还将逐步扩大市场覆盖范围，丰富交易品种和交易方式。