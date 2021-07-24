印媒：中印将很快举行第12轮军长级会谈

印度《商业标准报》昨天（23日）引述消息人士的话报道称，印中将很快举行第12轮军长级会谈，地点在楚舒勒，以敲定下一阶段在“拉达克”东部脱离接触的协议。对于相关报道，中方尚未予以回应。

据《环球时报》整理报道，消息人士的话称，中国已表示可以在7月26日举行军长级会谈，但印度希望修改日期，因为印度军队忙于准备有关卡吉尔战争战胜巴基斯坦军队21周年的庆祝工作。消息人士告诉印度《铸币报》，印中下一轮军事会谈将于未来两周举行，双方正在协商新日期。印媒称，印度军事代表将在此次会谈中讨论戈格拉-温泉等地区的脱离接触问题。

《今日印度》报道称，印度外交部发言人巴奇表示，印外长苏杰生在最近与中国外长的会谈中就应“尽早”举行下一轮军长级会谈达成一致。巴奇称，期待双方能在此次对话中讨论所有剩余问题，寻求双方都能接受的解决方案。

印度亚洲通讯社23日声称，中国一直在加强实控线附近的军事基础设施。因此，印度改变了对中国的姿态，不像以前那样重视防御，而是更青睐反击的军事选项。报道称，印度已经重新部署了大约5万名士兵，主要集中在与中国有争议的边境地区。

与此同时，印度也在强化同其他国家之间的合作。据《印度时报》22日报道，印度海军自当天开始与英国“伊丽莎白女王”号航母战斗群展开联合演习，演习将持续两天。参加本次军演的阵容包括10艘战舰、2艘潜艇以及超过20架军机。

《印度时报》称，这场继美日印澳和“美日印澳+法国”在印度洋举行海上军演之后的演习，发出的战略信号很明显。“伊丽莎白女王”号航母战斗群指挥官穆尔豪斯称，“在战略层面，这次演习有力地表达了英印两国所设想的更紧密的防务伙伴关系。”当被问及中国在印太地区，特别是在南海的行动时，穆尔豪斯宣称，“航行自由”是海洋法的根本。

针对英航母前往亚太地区一事，中国外交部发言人此前表示，域外国家应该维护地区的和平与稳定，禁止使地区局势升温，如果一再挑衅，中方也不会坐以待毙。而且，南海地区的局势总体稳定，也不存在西方口中的“航行自由”问题。有关国家应该意识到地区和平与稳定的重要性，不要在敏感地区制造麻烦。