河南多地电煤供应告急 铁路部门全力保供

受7月20日以来暴雨灾害影响，河南省主要运输通道受阻，多地电煤供应告急。

据中新社报道，记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，针对这一严峻形势，铁路部门制定每天向河南运送60列电煤的运输方案，为民众灾后重建、尽快恢复生产生活秩序提供保障。

据介绍，为做好电煤保供，铁路部门采取多项措施。这其中包括主动对接政府部门和重点企业。与国家发改委、河南省经济运行部门加强沟通对接，与主要电厂、重点煤矿企业加强联系，动态掌握电厂电煤存耗情况和主要煤矿生产恢复情况，实时掌握保供需求。

电煤保供方案方面，铁路部门根据河南省电煤保供需求，立即启动电煤应急保供机制，按照“一企一策”制定运输方案，统筹全路运输资源，集中运力实行突击抢运，制定从山西、陕西、内蒙等地区每天向河南运送60列电煤的运输方案，对河南电煤进行点到点精准保供，全力满足用煤需求。

此外，国铁集团对铁路货运设施设备进行全面摸排检查，调集人力机具，加快抢通因水害受损的线路。对具备装车条件的装车点，安排突击队员快速装运，快速编组，快速发车。对到达河南的电煤列车，加强卸车组织，提高作业效率，确保安全快速送达企业用户。

同时，铁路部门加快组织山西、陕西、内蒙、新疆等煤炭主产区煤炭外运，除河南外，对受雨害影响的重庆、青海、吉林、辽宁等省区，也加大了电煤保供力度，确保电厂库存七天以上。