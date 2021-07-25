缅甸克钦独立武装称收到中国1万剂疫苗

缅甸克钦独立武装发言人说，中国已提供1万剂冠病疫苗给该武装部队。北京正寻求遏阻缅甸境内的冠病疫情蔓延扩散至中国境内。

据法新社报道，自缅甸军方于2月初发动政变掌权以来，缅甸境内一直处于动荡之中，加上疫情快速升温，以及医护人员参加公民不服从运动，许多医院严重人手不足。

在缅甸北部展开数十年叛乱活动的克钦独立武装（Kachin Independence Army，简称KIA）发言人告诉法新社，武装部队已收到云南当局提供的1万剂疫苗。

发言人表示，“KIA要求中国伸援，中国提供疫苗帮助我们”，但他未具体交代中国提供哪个品牌疫苗或首批疫苗何时运抵。

发言入也说，部分疫苗已支付价款，其它疫苗则属捐赠，但未提供细节。

据报道，缅甸境内最近的冠病确诊病例激增，让边界对面的中国深感不安。

本月稍早前，北京通报全国各地新增57起确诊病例，是自今年1月底以来单日最高纪录，其中包括毗邻缅甸的云南省瑞丽市15例。云南省卫生官员指出，其中12名确诊者是缅甸人。

此前，捐赠给缅甸的73万6000剂国药集团疫苗于周四（22日）运抵仰光，缅甸官员表示，与中国接壤边界地区居民将会优先接种。

法新社指出，北京对缅甸拥有庞大影响力，迄今仍拒绝把缅甸军方夺权行动定位为政变。

观察家表示，北京也与沿其绵长边界附近的少数族裔民兵组织，维持结盟关系；这些民兵组织已与缅甸军方作战几十年。

