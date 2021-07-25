日媒：日本各机床厂商相继在中国投资增产

日本机床制造商据报纷纷在中国增产。

日经中文网报道，机器人厂商FUJI将在江苏省的昆山工厂新建两栋厂房，建筑面积均为1.5万平方米。预计投资额将达到数亿日元（下同，约数百万新元）。FUJI目前在昆山拥有5万平方米的工厂，主要产品是加工汽车和建筑机械零部件的车床等。通过新建厂房，将使年产能提高八成，达到350台。

据报道，现在FUJI主要从日本国内工厂把零部件运到中国，在中国当地进行组装。但FUJI计划调整供应链，在中国建立一条龙生产体制。

如果能够在中国实现一条龙生产，交货期就能缩短至2至4个月。与从日本运输零部件进行组装时相比，缩短至不到一半时间，而且能够降低运输零部件时的关税负担。FUJI的常务执行董事江崎一表示，“由于距离供应商很近，发生问题时的应对能力将会提高”，认为在中国进行本地化生产有很多好处。

受到疫情的直接冲击，2020年度FUJI机床业务的销售额同比下滑三成，降至79亿日元。其中在中国的销售额约为12亿日元，还不到高峰期2018年度（约27亿日元）的一半。在截至2023年度的3年中期经营计划中，FUJI计划把业务总体销售额提高到160亿日元，中国将起到重要拉动作用，目标是把在中国的销售额提高到40亿日元。

至于其它厂商，山崎马扎克计划在2013年启动的辽宁工厂（大连市）建设新厂房，在2022年之前逐步提高产能。主要生产计算机数控（CNC）车床。除了供应中国当地市场外，还出口欧洲；大隈2021年春季在北京工厂追加了卧式加工中心的新机型。通过可快速加工铝等的机型，扩大客户群体。

各企业加快增产的背景是中国市场的影响力不断增大。据日本中部经济产业局统计，在其管辖范围内拥有生产基地的主要八家企业5月来自中国的机床订单额为80亿日元，是上年同月的两倍以上。在总订单额（328亿日元）中的占比也上升到24％。

受疫情影响，中国市场一度大幅下滑。但随着操作自动化需求、汽车、通信、基础设施相关机床需求扩大，市场从2020年夏季开始恢复。2021年5月，来自中国的订单额也大幅超过疫情前的2019年5月（66亿日元）。

机床厂商大隈表示，“建筑机械及模具相关业绩良好，中国订单量继续保持最高水平”。各家日本机床厂商的洽购都很多。

日经中文网说，今后中国市场还将继续拉动日本机床企业的业绩。中国提出产业振兴政策《中国制造2025》，正在促进纯电动汽车、半导体等增长领域的国产化。要实现这一目标，离不开被称为“工作母机”的机床。

不过，报道指出，过度依赖中国也会成为风险。在中美贸易摩擦背景下，中国与欧美的对立也有可能引发经济制裁。为了把意外时的影响降至最小，日本各企业还需要构建供应链。