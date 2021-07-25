南京一地调整为疫情高风险地区 新增四地中风险

南京市卫健委通报，位于当地的江宁区禄口街道石埝村将由疫情中风险地区调整为高风险地区。

同时，新增四地中风险地区，分别是：江宁区禄口街道茅亭社区信陵路388号；溧水区永阳街道万科城香樟苑；高淳区桠溪街道省道239与桠定路交叉路口芜太建材店所在建筑范围；建邺区南苑街道所街26号。

据中国央视报道，南京市卫健委副主任杨大锁今早在新闻发布会上通报，根据国家和江苏省关于应对冠病疫情精准防控工作要求，经疫情防控专家组评估，从今天起南京市部分区域疫情风险等级进行了调整。

南京昨天新增两起本土冠病确诊病例，两起无症状感染病例。在这四例感染者中，江宁、溧水、建邺、高淳各一例。截至目前，南京市共有本土确诊病例37例，共有本土无症状感染者20例。

南京禄口国际机场7月20日晚出现多名工作人员冠病检测呈阳性后，南京全市自21日起开始了全员核酸检测。

据新华社报道，南京市冠病疫情联防联控工作指挥部今天发布通告称，为保障人民群众生命安全和身体健康，南京定于今早11时起对南京全市常住人口、来南京人员展开第二轮全员核酸检测。

通告说，南京市以区为单位，分区组织、统筹设立核酸检测采样点；未及时进行核酸检测，造成疫情传播的，需承担相应的法律责任。