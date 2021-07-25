港警务处前处长李明逵：不要小看投资人的智慧

“我们不要小看投资人的智慧，他们对一些西方国家的政治手段都了解。例如美方日前向在香港经营的美国企业发出所谓‘商业警告’唱衰香港投资环境，而香港美国商会随即发表声明称，香港仍然是东西方贸易和资金流动的重要且活跃的推动者。”

香港公共行政学院院长、香港警务处前处长李明逵接受中新社专访时说：“在香港工作、在香港的投资人有证据相信在香港投资是有利的、稳定的，让老百姓知道谁在说真话、谁在说谎。香港美国商会的声明给了这些西方政客一巴掌，的确是这样。”

据报道，李明逵在警队服务香港社会30多年，于2007年1月提前退休，打破香港警务处历任华人处长在任至规定退休年龄后才展开累积休假的传统，以方便其他警务处高层顺利接任。同年7月，李明逵获颁金紫荆星章。

谈及《香港国安法》实施一年多来的成效，离开警队近15年的李明逵说：“作为一个香港的老百姓，我觉得香港社会是安全稳定多了。有人尤其是一些媒体说《香港国安法》对他们的自由有了影响，但所有自由都不是无限的，在香港谈自由最重要的是不能违法，不能因为自己的自由去影响到其他人的自由，不能以自由为借口而违法。”

“香港有很多人对法律不大认识，尤其是一个新的比较复杂的法律，应该让市民多了解法律的要求是怎样的，什么情况属于违法和故意挑衅，对明知故犯的要依法办事，违法的后果就是要受到法律的制裁。”李明逵认为，《香港国安法》的实施需要恩威并施，在过去两年网络上出现的用虚假资料故意抹黑警队、抹黑政府的讯息和资料，对一般的市民影响很大，尤其是对年轻人影响非常大，因此要有针对性地在家庭教育、学校教育以及社会教育等各层面予以引导，“所以特区政府对打击假新闻要立法，或者采取一些法律行动，我觉得是应该的”。

中国全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙早前在“香港国安法实施一周年回顾与展望”专题研讨会上发表讲话，称赞香港警队是“香港的骄傲，也是国家的骄傲，是香港的英雄”。李明逵对此表示：“我个人觉得香港警察的确可以说是世界上最优秀的警队之一，过去两年的事实再次证明，香港警察就是最优秀的。”

至于夏宝龙在讲话中强调“爱国者治港”是推进“一国两制”事业的时代呼唤，李明逵表示赞同。他说：“基本上每一个国家对参与政治的人都有爱国的要求，不可能找一个不爱国家的人来治理这个地方。香港有很多对政治有兴趣的人，但治理经验和能力不够，这些人需要多学习，多了解香港政治环境的历史，以及社会上的真正要求。”

