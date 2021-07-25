美国正在考虑打击中国从伊朗进口石油

一名美国官员表示，美国正在考虑打击伊朗向中国出售石油，以应对伊朗可能不会重返核谈判或在返回谈判桌时采取更强硬立场的可能性。

路透社引述该官员称，华盛顿今年早些时候告诉北京，其主要目标是恢复遵守2015年伊朗核协议，如果能及时恢复协议，就没有必要惩罚违反美国制裁、购买伊朗原油的中国公司。

鉴于伊朗何时可能在维也纳恢复间接会谈的不确定性，以及伊朗候任总统莱希是否愿意承接6月20日结束会谈时的成果，还是要求重新开始，美国的立场正在发生变化。

这位不愿透露姓名的美国官员说，伊朗一直对其意图“非常模糊”。伊朗曾表示，在莱希接管政权之前不会恢复谈判。

“如果我们回到联合全面行动计划（JCPOA，简称伊朗核协议），那么就没有理由制裁进口伊朗石油的公司”，这位美国官员告诉路透，根据该计划，伊朗限制其核项目，以换取减轻对其的经济制裁。

他补充说：“如果我们处于立即恢复JCPOA的可能性似乎正在消失的环境中，那么这种态度将不得不做出调整。”

《华尔街日报》此前率先报道，华盛顿正在考虑加强实施对伊朗的制裁，特别是针对中国。据路孚特石油研究公司的数据，去年11月至今年3月，中国平均每天接收55.7万桶伊朗原油。

中国炼油商是伊朗石油的最大进口国。根据数据情报公司Kpler的数据，按月计算，中国今年从伊朗进口原油量平均为40至65万桶/日，5月份进口量猛增至近100万桶/日。

路透社周四（22日）报道称，中国物流公司中国协和石油公司已成为伊朗和委内瑞拉受制裁石油供应的核心参与者。

布鲁金斯学会分析师Robert Einhorn说，美国官员暗示可能进行打击，这可能是一种含蓄的威胁，华盛顿有办法让德黑兰付出代价。

“这可能是向莱希发出一个信号，如果伊朗人不认真考虑回到JCPOA上来，美国有选择，伊朗会付出代价。”Einhorn表示。

Einhorn说，北京可能会做出何种反应，将取决于它是将谈判僵局归咎于伊朗还是美国。中美目前在人权和南中国海等问题上关系紧张。

