港财政司长：一定有办法破解劏房问题

香港财政司司长陈茂波说，土地房屋这个令香港发展受极大制约的困局，必定会被破解，在2049年前香港必须“告别劏房”。

据星岛日报报道，陈茂波在网志提到，中国国务院港澳办主任夏宝龙早前讲话，指国家实现第二个百年奋斗目标的时候，期望香港将告别劏房、笼屋。陈茂波说，以此立定目标，土地房屋这个令香港发展受极大制约的困局，必定会被破解，在2049年，即未来的二十多年内，甚至在这时点前，香港必须“告别劏房”。

陈茂波提到，香港房屋问题是“基层市民最痛”，劏房及居住问题绝对“有得搞”，但要下大决心并不容易，要短中长期全面推动，政府内要跨局、跨部门一条心，将工作流程压缩，相信一定得到社会支持，只要政府、社会一条心，全力推动，问题会解决。

他在网志说，“解决劏房”已是明确不过的目标，同时必须全力破解“住屋贵、住屋难、住屋细”的问题。

陈茂波引述到中国国家主席习近平的话强调，须“着力解决发展不平衡、不充分问题和人民群众急难愁盼问题”、“也要在推进全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”。他说，回看香港，土地房屋困局必须破解，必须有实质性的进展，短中长期的供应必须增加，也要简化制度上一些过于繁琐程序，也要透过例如填海等方法，大刀阔斧增加长远供应，并建立土地储备。