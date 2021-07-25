中巴决定围绕阿富汗问题展开共同行动

中国国务委员兼外长王毅说，作为阿富汗的邻国，中国和巴基斯坦都受到阿富汗局势最直接的影响。因此，两国决定在五个方面展开共同行动，包括携手打击恐怖势力，推动阿富汗各主要力量坚决同恐怖主义划清界线，坚决打击“东伊运”等恐怖势力。

据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅昨天在四川成都同巴基斯坦外长库雷希共同会见记者时，就中国和巴基斯坦将如何应对当前阿富汗安全形势恶化及其外溢影响回答提问。

王毅表示，当前阿富汗局势处于重要关头。美国仓促撤军，既没有完成打恐的目的，也没有给阿富汗带来和平，反而制造出新的安全黑洞。这种作法显然是不负责任的。同时，危与机并存，挑战与机遇同在。外国军事力量离开阿富汗，阿人民有了把国家和民族的前途命运掌握在自己手中的机会。

王毅强调，作为阿富汗的邻国，中国和巴基斯坦都受到阿富汗局势最直接的影响。双方有必要加强合作，应对变局。他并表示，这正是库雷希此次访华的重要议程之一。两国就此进行了深入沟通，决定在以下五个方面开展共同行动。

一，中巴将全力争取和平的希望，以避免战火扩大为当务之急，防止阿富汗陷入全面内战；二，中巴将积极劝和促谈，推动阿人内部谈判真正谈起来、谈下去，朝着实现政治和解，建立广泛包容的政治架构迈出实质性步伐。

三，中巴将携手打击恐怖势力，推动阿富汗各主要力量坚决同恐怖主义划清界线，坚决打击“东伊运”等恐怖势力，坚决阻止阿富汗再次成为恐怖主义策源地；四，中巴将推动阿富汗各邻国开展协调合作，探讨构建邻国涉阿合作平台，帮助阿实现和平重建，并与所有邻国友好相处。

五，中巴将凝聚国际社会合力，敦促美国切实履行其对阿和平重建应尽责任，推动各种涉阿地区及多边机制加强协调，共同致力于阿富汗的持久和平稳定。

巴基斯坦北部的开伯尔—普什图省上周三（14日）发生中资企业班车爆炸案，导致13人丧命，包括九名中国公民。事故发生在中国葛洲坝集团承建的达苏水电站附近，距离阿富汗和巴基斯坦边境不到300公里。

另据观察者网引述巴基斯坦《论坛快报》17日报道，中国跨部门联合工作组与驻巴基斯坦大使馆的15名工作人员一行，于17日乘坐巴国军用直升机赶赴达苏，中国公安部刑侦专家对事件现场进行了详尽取证。