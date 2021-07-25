中国“射击女神”失利后发自拍照遭遇网络暴力

东京奥运上，中国选手杨倩在女子10米气步枪中夺得首枚金牌。参加同一项目的23岁“射击女神”王璐瑶则爆冷出局，她赛后在微博上载一张自拍照，说“三年后再见”，结果遭遇网络暴力。

综合观察者网和中新网报道，王璐瑶昨天在预赛中出现失误，无缘决赛。她赛后在微博上载一张自拍照，写道“各位抱歉，很遗憾，我承认我怂了，三年后再见吧。”

不少网民随即留言批评，说“发自拍什么意思？输了还有脸发自拍”、“有点太想红了吧”、“能力不足不怪你，严肃总结经验不应该？晒个傲娇的自拍是怎么个意思。”还有人讽刺“三年后还有你的位置吗？”

王璐瑶随后删掉了微博，不再发言。

对于王璐瑶的遭遇，中国官媒发文鼓励，并批评部分网民的言行。

《北京青年报》发文指出，时代进步得如此之飞快，一些人的包容心却还停留在落后地带。王璐瑶发一张自拍坦荡面对失败，和杨倩、刘诗雯她们做好自己喜欢的美甲走上赛场一样，都是当下运动员们表达自我的方式而已。无论是冠军还是失意者，人的性格千差万别，但作为旁观者，看待事物不能太狭隘，不是只有眼泪才可以博取同情。

《环球时报》则发表评论称，必须旗帜鲜明反对对奥运赛场上失利的中国运动员实施网暴。文章写道，很多时候社会的正义感不是通过我们对待成功者体现的，而恰恰是通过我们如何对待失利者得到识别。互联网不应鼓励刻薄。不因非违法和非严重违背道德的行为而遭到网络暴力，这应成为所有互联网入驻者的一项基本权利。