台立法院长建议美对大陆划红线

台湾立法院长游锡堃今天说，他曾向美国在台协会（AIT）前处长郦英杰建议，美国应考虑对中国大陆划红线，如果大陆继续以飞机侵扰台湾领空、超过台湾海峡中线挑衅，第一时间就承认台湾是个国家，和台湾建交。

综合《自由时报》、中央社报道，游锡堃今早接受前台湾总统陈水扁广播节目专访。陈水扁说，两天前他在媒体上看到一篇游锡堃写的文章《正常国家出头天》，指要推动台湾成为正常国家关键在于加入联合国，如果台美能成功建交，正名、制宪、加入联合国就能水到渠成。

游锡堃表示，依照这两年的局势发展，在美国前总统特朗普任内，他认为台美建交“有可能，也有计划”，因为如果台海、南中国海如果发生战争，美国就可能承认台湾，否则会拖很久。

游锡堃说，以过去来看，美国如果不支持，台湾永远不可能加入联合国，变成正常国家最重要就是进入联合国，让全世界承认台湾是个国家，这需要美国支持；如果大陆乱来，特朗普政府当时是有可能承认台湾而建交。

游锡堃也透露，AIT前处长郦英杰离台前两人有通电话，他建议美国政府，要考虑对大陆划红线，如果大陆继续以飞机侵扰台湾领空、超过海峡中线或有挑衅行为，第一时间就承认台湾是个国家、和台湾建交。

游锡堃说，依现在局势发展，台美建交当然很困难，不是说建交就能建交，但也不是说不可能，如果台美建交，要加入联合国就很容易。

对于现任美国总统拜登，游锡堃认为他对大陆的新围堵政策已经成形，“坚定立场不输特朗普”。游锡堃也说，拜登虽然不支持台湾独立，但行动上都把台湾当作一个国家的规格在处理。