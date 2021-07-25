诋毁中国奥运选手 微博封锁33个帐号

中国最大社交媒体平台之一的新浪微博，今天凌晨发出公告，称发现部分微博账号因对中国奥运选手进行恶意诋毁、侮辱攻击，决定对33个微博账号做出禁言90天至180天的处置。

公告中写道，发现部分账号在评论区对中国奥运选手进行恶意诋毁、侮辱攻击，造成恶劣影响。依据《微博社区公约》等相关规定，对涉事账号做出禁言90天至180天的处置，同时清理攻击评论35条。

公告称，每位奥运健儿都是为国出征，代表了中国风格与中国精神。“他们多年来积极备战付出了常人难以想象的艰辛，在赛场上挥洒汗水泪水，为国争光，这都是爱国的最好证明，也是对奥运精神的最佳代言。无论比赛结果如何，他们都是这个夏天最可爱的人，值得我们的尊重与敬佩。”

“在此，站方呼吁大家理性观赛，共同为拼搏付出的运动员、教练员和前方工作人员加油打气！同时，站方还将继续深入排查相关内容，对诋毁、造谣、侮辱攻击奥运代表团成员的有害信息一经发现将严肃处置并公告。”

公告也完整刊出上述微博帐号的暱称与粉丝数。

东京奥运正在举行，相关新闻多次登上微博热搜榜。其中，在射击项目女子10米气步枪资格赛，中国选手王璐瑶无缘决赛后，在微博发布自拍照并道歉自嘲“我承认我怂了”，又称自己不会放弃，3年后重返奥运赛场，却因此惨遭网暴，最终删除帖文才平息事件。

事件引起许多网民讨论，不少人认为王璐瑶只是自拍并配文抒发其郁闷的心情，却收到部分网民的不理智评论，不得不删除帖文。随后，中国官媒《人民日报》、新华社等相继发文，声明拒绝网暴。