自身困难还给河南捐款 鸿星尔克上热搜销量暴增

河南发生暴雨灾情后，一个据报快“倒闭”的中国国产品牌——鸿星尔克因向当地大手笔捐赠物资，而登上微博热搜，连带旗下产品的销售额也瞬间暴增。

鸿星尔克于周三（21日）在官方微博上说，“鸿星尔克心系灾区，通过郑州慈善总会、壹基金紧急捐赠5000万元（人民币，下同，约1000万新元）物资，驰援河南灾区”。

据报道，这条微博发布之初，并没有获得网民很多关注。不过，随着这则“鸿星尔克2020年的净利润是负2.2亿元，却花了5000万元驰援灾区”的消息不断发酵，大批网民涌入鸿星尔克的官方微博并转发贴文，成功让鸿星尔克“火出圈”，相关话题更持续登上微博热搜，有的还冲上榜单第一。

许多网民表示心疼鸿星尔克，并称“感觉快倒闭了还捐这么多“。

随后，网民为了支持鸿星尔克，纷纷涌入鸿星尔克的直播间。根据飞瓜数据，鸿星尔克抖音官方直播间22日晚的在线围观人数最多时达4.9万人，卖出7万件，销售额近千万元。这也让鸿星尔克官方旗舰店在抖音站内直播带货榜，冲到了榜单第一的位置。

此后几天，鸿星尔克在中国多地的线下门店，据报也同样销售火爆。有网民爆料，部分门店模特衣服都被抢购而空。另外，中国电商平台京东昨天（24日）发布的报告显示，鸿星尔克23日当日销售额同比增长超52倍。

资料显示，鸿星尔克创立于2000年，总部位于福建省厦门市。目前已发展为集研发、生产、销售为一体，员工近3万人的大型运动服饰企业。

不过，由于在品牌方面没有优势，鸿星尔克难与其它中国国产品牌竞争。2020年，鸿星尔克营收达28.43亿元。作为对比，安踏2020年营收355.1亿元，李宁2020年营收144.57亿元，特步国际营收81.72亿元，361°营收51.27亿元。

对于公司“濒临破产”的说法，鸿星尔克总裁吴荣照昨天回应称，公司虽然正面临艰难的转型过程，但也没有像许多网友所调侃的“快破产”。对于自己为灾区尽的这份力量，意外得到网民们的力挺和关爱，感觉受宠若惊。