彭博：恒生科技指数表现 在主要科技指数中垫底

在中国互联网行业的监管风暴下，推出将满一年的香港恒生科技指数历经跌宕起伏，表现在全球主要科技指数中垫底。

彭博社报道，自去年7月27日面市以来，恒生科技指数累计上涨不到6%，而纳斯达克100指数、斯托克欧洲600科技指数等同期涨幅均超过30%。随着中国推进互联网反垄断以及滴滴事件的发酵重挫科技股投资氛围，恒生科技指数已较2月份创下的历史高点回落至少三成。

中美对抗加剧下，中资互联网巨头登陆香港市场，恒生科技指数的推出契合这一回归潮流。在全球流动性宽松的推升下，该指数年初表现还一度冠居全球，但此后形势急转直下。中国互联网监管已经让著名投资者Cathie Wood抛售中国科技股。

中泰国际策略分析师颜招骏表示，监管导致企业的盈利预测面临下调压力，在形势不明朗的情况下，投资者给出了风险折价。

尽管跑输了全球同类指数，恒生科技指数的估值仍不便宜，价值投资者或望而却步。彭博数据显示，恒生科技的12个月预测市盈率在35倍，比欧美主要科技指数都高，追踪全球科技股的MSCI ACWI信息技术指数在26倍。

但值得一提的是，随着相关ETF产品的陆续推出，香港科技股仍吸引了部分被动资金。彭博数据显示，今年以来，追踪恒生科技指数的ETF产品规模增长翻番。

南方东英资产管理着全球规模最大的恒生科技指数ETF。该公司量化投资总监王毅认为，随着中国对赴海外上市的公司设定新规，香港股市将会受益，今年以来一些两地上市的公司把美股转回港股的趋势非常明确。

汇丰在上月报告中也称，恒生科技指数有快速纳入机制，该指数将越来越受欢迎。过去一年，京东健康、快手、百度和哔哩哔哩等中国大型互联网公司在上市后一到两个月即被纳入了指数。

不过，更多投资者仍视中国互联网政策为最大的风险，恒生科技指数的跌势难言见底。

“如果政府关于这个板块的言论更为中性，市场会解读为积极信号”，荷宝驻香港的组合投资经理Joshua Crabb表示，但中期来看，如果数据变成公共产品，这类公司的盈利能力会受到制约。