王毅：中欧是伙伴不是对手

在中欧关系持续紧张的背景下，中国国务委员兼外长王毅表示，中欧是伙伴不是对手，双方共同利益远大于分歧。

据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅昨天在四川成都同芬兰外长哈维斯托举行会谈。

王毅表示，芬兰是最早同中国建交的西方国家之一，相互尊重、友好合作始终是中芬关系的主旋律。面对冠病疫情，双方相互支持，相互帮助，巩固深化了两国友谊。中国赞赏芬兰不久前发布新版对华行动计划强调加强对华合作，愿同芬兰加强战略规划对接，实现更大互利共赢，为促进地区和世界和平与发展作出更多贡献。

王毅说，双方要坚持相互尊重、平等相待、求同存异、合作共赢的中芬建交原则。希望芬兰客观理性看待中国发展，坚持奉行独立自主外交政策，以最符合芬兰自身利益的方式发展对华关系。

“欢迎芬方参与“一带一路”项目合作。希加强两国文化、旅游、冬季运动等领域合作，欢迎芬方参加北京冬奥会。”

王毅也说，中国重视芬兰倡导的“赫尔辛基精神”，支持芬兰在地区和国际事务中发挥积极作用，愿同芬兰一道，坚持真正的多边主义，加强数据安全合作，开展对非第三方合作和中国一北欧合作。双方要共同抵制将病毒溯源问题政治化的做法，推动国际抗疫合作。

王毅指出，中欧之间没有根本利害冲突，有的只是巨大的合作需求，完全可以互利共赢。中欧是伙伴不是对手，双方共同利益远大于分歧。“中方愿同欧方通过坦诚对话增强互信，通过平等协商解决分歧，推动中欧关系持续健康稳定发展。”

欧盟今年3月因新疆问题宣布制裁中国四名涉疆高官，招致中国加码制裁欧盟10名人员和四个实体。欧洲议会5月则以高票通过冻结中欧投资协定批准程序，让动荡的中欧关系再陷低谷。