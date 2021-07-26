灾民指常庄水库泄洪加重郑州灾情

河南郑州连日暴雨引发洪灾，距离郑州市区约两公里的常庄水库上周二（20日）紧急开闸泄洪。有灾民指水库泄洪加重郑州灾情，并认为是导致地铁洪水倒灌并造成多人死亡的重要原因，但常庄水库负责人昨天告诉香港媒体，若不开闸泄洪，一旦溃坝将导致下游受灾情况更为严重。

常庄水库总工程师栗毓敏接受香港《明报》采访时称，郑州在事发当天正经历极端暴雨，水库在早上8时超过汛限水位一厘米。依照防汛预案，常庄水库向郑州市水利局、河南省水利厅上报准备泄洪，并在上午11时30分部分开闸，一开始的流量只有每秒三立方米。水库工作人员后来在巡查时，在大坝背水坡发现疑似管涌（水从堤坝中涌出）的情况，于是再次将险情上报，水利部门也派出专家到现场研判。

栗毓敏解释，受到上游洪水入库量巨大压力和险情威胁，水库输水洞闸门随后全闸泄洪，溢洪道五个闸门之后也开始“全排泄洪”，即整排闸门打开。

郑州市委宣传部在上周三（21日）凌晨于“郑州发布”微博账号通报，常庄水库在20日早上10时30分开始向下游泄洪，而随着降水及上游来水不断增多，常庄水库溢洪道、输水洞随后全开泄洪。

中共常庄水库党支部书记赵润涛则说，泄洪报告已上报给郑州市水利局和河南省水利厅，专家则根据上下游的水量和承受能力决策泄洪方案，并由省防汛办下达泄洪通知，而在泄洪前，防汛办也会要求当地政府部门通知居民和企业转移。然而，郑州不少受灾民众早前在网络平台上声称，泄洪时并未得到政府单位任何形式的预警通知。

至于水库泄洪是否是加重郑州灾情，导致地铁遭遇洪水倒灌并造成多人死亡的重要原因，赵润涛回应时称，上周二开始流经郑州的贾鲁河水位已上涨，下游防汛部门压力非常巨大，并形容水库当天面临着自1959年建库以来最大的储水压力，而为了保障大坝和下游的安全，适度泄洪已是唯一的选择。他说：“如果不泄洪，一旦溃坝水库下游就是一片汪洋，郑州遭受的水灾要比之前更为严重”。