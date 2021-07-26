中国女排被指穿阿迪才输球

奥运女排卫冕冠军中国队昨天在小组赛中不敌土耳其，零比三的比分落差令不少中国网民失望。分析首战失利的评论满天飞，有网民认为，中国女排输球，是因为没穿中国品牌，而是穿了德国品牌阿迪达斯（Adidas）赞助的队服。

综合各方媒体信息，有网民说：“就是因为穿了Adidas状态才没起来”、“女足穿Nike女排Adidas成绩都不太理想，拿奖的都穿安踏、李宁”。

今年3月，瑞典时装公司H&M发布拒用新疆棉声明，受到中国的抵制，随后连阿迪达斯、耐克等数百个品牌也被列入抵制名单。

就有网民质问：“中国女排日本奥运会赞助商是adidas？所以新疆棉花的事就这样悄咪咪的过了”？“现在不抵制了吗”？

夺奥运首金的女射手杨倩被批收藏耐克鞋

在24日进行的奥运会女子10米气步枪比赛中，中国“00后”选手杨倩摘下中国代表团及本届奥运首枚金牌。中国网民对杨倩摘金一事原本齐声赞扬，但昨天有网民指出杨倩收藏耐克（Nike）鞋，使她一夜间成为部分网民唾弃的对象。

杨倩在本届奥运为中国摘下首枚金牌，但昨天有网民挖出她以前微博的照片，发现她“收藏”了好几双耐克鞋，开始指责她不爱国。（新华社）

据凤凰体育报道，有网民翻查杨倩以前的微博照片，发现她收藏了好几双耐克鞋，便开始指责她不爱国，甚至有人叫嚣让她“滚出中国（不要忘了留下金牌）”。

更有人网民称，杨倩没有使用国产气步枪，用德国制造的气步枪，也显得不爱国。

当然也有人为杨倩发声，认为一个21岁女孩子，喜欢耐克鞋或者李宁鞋，完全是个人自由，这和她为国争光没有任何直接关系。

郎平透露朱婷有伤 网民批不该让她上场

中国女排主教练郎平昨天在赛后接受中国中央电视台采访时说：“今天打得非常被动，没想到，我们做了很多困难的准备，但什么都没有发挥出来。挺吃惊的，挺惊讶的，练了这么多，基本谁也不下球，回去要复盘，和大家聊一聊……我们做了很多困难准备，但自己却打不出来，很难制约对手，今天全面被动。”

中国女排主教练郎平昨天受访时说，女排球星朱婷手腕有伤。（路透社）

郎平还透露，朱婷的手腕有伤，而且伤势不轻，手腕使不上劲。对于之后的比赛，郎平说：“我们尽量弥补吧。”

有网民质问，“为何朱婷受伤还要让她首发”？也有网民指出：“和朱婷没多大关系，如果说没了朱婷就拉垮那不可能成就今天的女排”。

除此之外，有网民认为中国女排过于骄傲自满，因此“骄兵必败”；也有网民认为责任在郎平身上，并讽刺称：“哦，输了肯定是（球员）伤病引起的，与教练无关。”

见中国女排输球部分香港市民欢呼

据香港《立场新闻》报道，一些香港民众昨天聚集在观塘的APM购物中心观看中国女排的赛事转播。第三局关键时刻，中国队发球出界，现场观众不禁哗了一声；其后土耳其二传手二段得分，“获得全场拍掌欢呼”。随着最后一球中国队扣杀出界，土耳其分组赛旗开得胜，“现场观众纷纷拍掌”。

现场有香港观众说：“这就是民意啰”、“好多人都不在意是哪队赢，只想中国队输”。