香港羽毛球”一哥“穿无区旗黑衣参赛被批

香港羽毛球“一哥”伍家朗前天（24日）在东京奥运会的一场比赛上，身穿没有特区区旗的全黑球衣，被建制派人士批评，其中建制派政党民建联成员穆家骏更要求伍家朗退赛。

在2019年爆发的一系列反修例抗争中，许多抗争者穿黑衣，因此黑衣与这些抗争者画上等号。

综合香港《明报》和香港01报道，穆家骏在面簿上强烈谴责伍家朗穿着没有区旗标志的运动服出战。民建联立法会议员何俊贤也批评伍家朗“成何体统？黑衫黑裤印白字，设计都没钱了吗？民政局要处理这事！”

伍家朗就球衣事件解释，由于他与赞助商合约结束，他只是选了自己觉得舒适的球衣上场，并强调他对于能代表香港参赛而感到自豪，盼望外界关注运动员的表现而不是衣着。他也告诉《明报》，他不会容易受到外界的影响，并将继续专注下一场比赛。

在伍家朗做出解释后，何俊贤修改贴文，加上“大家不要认定是运动员问题，就是未知事实前，什么原因都有可能”。然而，批评伍家朗的民建联成员均未向伍家朗公开道歉，穆家骏在昨晚再次称，他终于等到羽总声明，并知道这起事件的真相，也希望伍家朗再下一场比赛中能穿上有区旗的球衣参赛。

建制派成员的人士并未得到其他建制派成员一致认同。来自建制派组织工联会的香港行政会议成员黄国健认为，某些批评者过于敏感，一见到黑衣就觉得“黑暴回朝”，未经查证便批评他人，有关人士应向运动员道歉，但也担心这起事件会影响到运动员备战和心理状态。

消息人士透露，港府高层意识到问题的严重性，也不想有政治事件干扰运动员比赛的情况，于是在昨天介入，向羽总跟进，称港府事前不知道运动员的球衣安排，要求检讨沟通事宜，并会支援配合运动员参赛。