谢锋：美国全政府全社会动员全方位压制中国

中国外交部副部长谢锋今早与美国副国务卿谢尔曼对谈，指美国把中国当做“假想敌”，并称美国的“竞争、合作、对抗”三分法是打压遏制中国的“障眼法”。
谢尔曼昨天抵达中国展开两天访问，她今早同谢锋在天津举行会谈。中国外交部的消息显示，谢锋在会谈中火力全开，对美国对华政策进行了激烈批评。
他对谢尔曼称，中美关系目前陷入僵局，面临严重困难，根本原因是美国一些人把中国当做“假想敌”。
谢锋称，一段时间以来，美方一些人在渲染中美冲突和美国面临的挑战时提到所谓的“珍珠港时刻”和“斯普特尼克时刻”；一些专家学者明言，美国把中国比喻成二战时的日本、冷战时的苏联，想通过树立中国这个“假想敌”，重新点燃国家目标感，通过妖魔化中国，转移美国民众对国内政治、经济、社会的不满，把美国国内深层次结构性矛盾甩锅到中国身上。
他还指，美国“全政府全社会动员”，全方位遏制中国，似乎只要遏制住中国的发展，美国内外难题就能迎刃而解，美国将重新变得伟大，美国治下的霸权就可以延续，“美国动辄拿中方说事，好像不扯上中国，都不会说话做事了”。
谢锋敦促美国“改变这种极其错误的思维和极端危险的对华政策”。
谢锋：美国“竞合抗”三分法是打压中国的障眼法
针对美国提出的对华关系“竞争、合作、对抗”三分法，谢锋批评说，这是遏制打压中国的“障眼法”，“对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱”。
他称，美国“有求于中方时就要求合作；在有优势的领域就脱钩断供，封锁制裁；为了遏制中国，不惜冲突对抗”，“只想解决美方关切的问题，只想得到美方想要的结果，单方面受益，既要坏事做绝，还想好处占尽，天下哪有这样的道理？”
谢锋还抨击美国所谓维护“基于规则的国际秩序”，“是想把自己和少数西方国家的‘家法帮规’包装成国际规则，用来规锁打压别国”。
他说，美方抛弃国际社会广泛接受的国际法和国际秩序，破坏自己曾经参与构建的国际体系，另起炉灶抛出所谓“基于规则的国际秩序”，“无非是想耍赖，想篡改规则限制别人、谋利自己，是想施行弱肉强食、以大欺小的‘丛林法则’”。
在谈到中美关系大方向时，谢锋表示，中国愿与美国平等相待、求同存异，并呼吁美国改弦易辙，与中国相向而行，相互尊重、公平竞争、和平共处。
谢尔曼将提香港、新疆人权问题
这是继中美在阿拉斯加那场火药味十足的会谈后，两国高级外交官员再度面对面会谈。
据彭博社报道，美国高级政府官员早前称，谢尔曼计划在会谈中就香港、新疆的人权问题提出担忧，她也将寻求让北京放心，美国并不是在建立反华联盟。
因会议议程尚未公开而要求匿名的美国官员也称，中美高层需要接触，以确保负责任地管理中美关系，以及在气候变化等共同关心的问题上进行合作。
谢尔曼今天稍晚时将与中国国务委员兼外长王毅会面。（北京特派员杨丹旭报道）