谢锋：美国全政府全社会动员全方位压制中国

中国外交部副部长谢锋今早与美国副国务卿谢尔曼对谈，指美国把中国当做“假想敌”，并称美国的“竞争、合作、对抗”三分法是打压遏制中国的“障眼法”。

谢尔曼昨天抵达中国展开两天访问，她今早同谢锋在天津举行会谈。中国外交部的消息显示，谢锋在会谈中火力全开，对美国对华政策进行了激烈批评。

他对谢尔曼称，中美关系目前陷入僵局，面临严重困难，根本原因是美国一些人把中国当做“假想敌”。

谢锋称，一段时间以来，美方一些人在渲染中美冲突和美国面临的挑战时提到所谓的“珍珠港时刻”和“斯普特尼克时刻”；一些专家学者明言，美国把中国比喻成二战时的日本、冷战时的苏联，想通过树立中国这个“假想敌”，重新点燃国家目标感，通过妖魔化中国，转移美国民众对国内政治、经济、社会的不满，把美国国内深层次结构性矛盾甩锅到中国身上。

他还指，美国“全政府全社会动员”，全方位遏制中国，似乎只要遏制住中国的发展，美国内外难题就能迎刃而解，美国将重新变得伟大，美国治下的霸权就可以延续，“美国动辄拿中方说事，好像不扯上中国，都不会说话做事了”。

谢锋敦促美国“改变这种极其错误的思维和极端危险的对华政策”。

今早在中国外交部副部长谢锋与美国副国务卿谢尔曼举行对谈的一家天津酒店外，有保安人员巡逻。（路透社）

谢锋：美国“竞合抗”三分法是打压中国的障眼法

针对美国提出的对华关系“竞争、合作、对抗”三分法，谢锋批评说，这是遏制打压中国的“障眼法”，“对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱”。

他称，美国“有求于中方时就要求合作；在有优势的领域就脱钩断供，封锁制裁；为了遏制中国，不惜冲突对抗”，“只想解决美方关切的问题，只想得到美方想要的结果，单方面受益，既要坏事做绝，还想好处占尽，天下哪有这样的道理？”

谢锋还抨击美国所谓维护“基于规则的国际秩序”，“是想把自己和少数西方国家的‘家法帮规’包装成国际规则，用来规锁打压别国”。

他说，美方抛弃国际社会广泛接受的国际法和国际秩序，破坏自己曾经参与构建的国际体系，另起炉灶抛出所谓“基于规则的国际秩序”，“无非是想耍赖，想篡改规则限制别人、谋利自己，是想施行弱肉强食、以大欺小的‘丛林法则’”。

在谈到中美关系大方向时，谢锋表示，中国愿与美国平等相待、求同存异，并呼吁美国改弦易辙，与中国相向而行，相互尊重、公平竞争、和平共处。

谢尔曼将提香港、新疆人权问题

这是继中美在阿拉斯加那场火药味十足的会谈后，两国高级外交官员再度面对面会谈。

据彭博社报道，美国高级政府官员早前称，谢尔曼计划在会谈中就香港、新疆的人权问题提出担忧，她也将寻求让北京放心，美国并不是在建立反华联盟。

因会议议程尚未公开而要求匿名的美国官员也称，中美高层需要接触，以确保负责任地管理中美关系，以及在气候变化等共同关心的问题上进行合作。

谢尔曼今天稍晚时将与中国国务委员兼外长王毅会面。（北京特派员杨丹旭报道）